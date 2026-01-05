FREEMAIL
KRIVI TAJMING /

'Ovo je morbidno': Zvijezda Formule 1 objavom razljutila Schumacherove fanove

Foto: Michael Potts/shutterstock Editorial/profimedia

Gasly je objavio na svome Instagramu fotografije u crvenoj Marlboro jakni

5.1.2026.
17:12
Sportski.net
Michael Potts/shutterstock Editorial/profimedia
Zvijezda Formule 1 Pierre Gasly, slučajno ili namjerno, uzburkao je duhove svojim fotografijama sa skijanja. Komentari su njegov omaž proglasili morbidnim.

Naime, Gasly je objavio na svome Instagramu fotografije u crvenoj Marlboro jakni koja je vrlo slična onakvoj kakvu je Michael Schumacher nosio na svojim skijaškim putovanjima prije stravične nesreće zbog koje je i dan-danas nepokretan i u nepoznatom stanju. 

Sve o Formuli 1 čitajte na portalu Net.hr. 

 

 

Dodatan problem je što je Gasly fotografije objavio točno na Schumacherov 57.  rođendan i nekoliko dana nakon 12. obljetnice teške nesreće nekadašnje zvijezde Formule 1. 

 

 

"Ne znam kako je pomislio da je ovo dobra ideja", napisao je netko na X-u. "Skijanje je zauvijek uništilo Schumacherov život, pa kako si došao do zaključka da moraš odati počast čovjeku skijajući na njegov rođendan i objavljujući to na društvenim mrežama?" "Vrlo neukusno, bez poštovanja i neprimjereno." Treći je dodao: "Nije najbolji izbor, s obzirom na to gdje se nesreća dogodila". 

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 ekskluzivno na RTL-u: 'Ulazimo u potpuno nepoznatu (se)zonu, puno toga se mijenja'

Piere GaslyFormula 1Michael Schumuacher
