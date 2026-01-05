'Ovo je morbidno': Zvijezda Formule 1 objavom razljutila Schumacherove fanove

Zvijezda Formule 1 Pierre Gasly, slučajno ili namjerno, uzburkao je duhove svojim fotografijama sa skijanja. Komentari su njegov omaž proglasili morbidnim.

Naime, Gasly je objavio na svome Instagramu fotografije u crvenoj Marlboro jakni koja je vrlo slična onakvoj kakvu je Michael Schumacher nosio na svojim skijaškim putovanjima prije stravične nesreće zbog koje je i dan-danas nepokretan i u nepoznatom stanju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dodatan problem je što je Gasly fotografije objavio točno na Schumacherov 57. rođendan i nekoliko dana nakon 12. obljetnice teške nesreće nekadašnje zvijezde Formule 1.

Pierre Gasly shared a photo of him skiing wearing a red Marlboro jacket on Michael Schumacher's birthday ❤️ pic.twitter.com/CbKxYCxMgB — Autosport (@autosport) January 4, 2026

"Ne znam kako je pomislio da je ovo dobra ideja", napisao je netko na X-u. "Skijanje je zauvijek uništilo Schumacherov život, pa kako si došao do zaključka da moraš odati počast čovjeku skijajući na njegov rođendan i objavljujući to na društvenim mrežama?" "Vrlo neukusno, bez poštovanja i neprimjereno." Treći je dodao: "Nije najbolji izbor, s obzirom na to gdje se nesreća dogodila".

