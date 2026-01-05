Ma kakva Cindy i Naomi: Hrvatica na vrhu liste najbogatijih manekenki na svijetu:

Svijet visoke mode i modelinga oduvijek je bio sinonim za glamur, slavu i, naravno, bogatstvo. Supermodeli poput Gisele Bündchen, Cindy Crawford i Kathy Ireland desetljećima su gradili svoja carstva, pretvarajući svoja imena u globalne brendove vrijedne stotine milijuna dolara.

Na najnovijoj listi najbogatijih manekenki svijeta, koju je objavio portal Just Jared, na samom vrhu našlo se ime koje je iznenadilo mnoge. S procijenjenim neto bogatstvom od vrtoglavih 1,2 milijarde dolara, titulu najbogatije manekenke na svijetu ne nose ni Naomi Campbell ni Bella Hadid, ni Cindy, već Hrvatica - Slavica Ecclestone (67).

Od riječkih ulica do svjetskog vrha

Iako njezino bogatstvo ne potječe primarno od honorara s modnih pista, životna priča Slavice Ecclestone dostojna je filmskog scenarija. Rođena je u Rijeci 1958. godine, u obitelji srpskog porijekla koja se u Hrvatsku doselila u potrazi za boljim životom. Nakon razvoda roditelja u njezinoj sedmoj godini, odrasta s majkom u Maglajanima, u Bosni i Hercegovini. Njezina impresivna visina od 185 centimetara i markantna pojava nisu mogli proći nezapaženo, pa je već u tinejdžerskim godinama zakoračila u svijet mode.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ubrzo je njezin talent prepoznat i izvan granica tadašnje Jugoslavije. Angažmani su je odveli na europske piste, a kruna njezine manekenske karijere bio je rad za slavnog talijanskog dizajnera Giorgia Armanija. Upravo ju je taj posao odveo na mjesto koje će joj zauvijek promijeniti život.

Foto:

Sudbonosni susret koji je prkosio pravilima

Godine 1982. u Monzi, Slavica je radila na promotivnom događaju za Armani, gdje je susrela tada 52-godišnjeg Bernieja Ecclestonea, moćnog šefa Formule 1. U tom trenutku, 24-godišnja manekenka i britanski mogul činili su se kao nespojivi par. Dijelilo ih je 28 godina razlike, gotovo trideset centimetara visine u njezinu korist i jezična barijera, budući da je ona govorila hrvatski i talijanski, a on isključivo engleski.

Foto: Planet Photos/planet/profimedia

Ipak, Bernie je bio uporan. Njihova veza je procvjetala unatoč svim preprekama, a okrunjena je brakom 1985. godine. Slavica je tako iz svijeta mode ušla u glamurozni i moćni svijet Formule 1, postavši nezaobilazno lice na svim važnijim utrkama. U braku su dobili dvije kćeri, Tamaru i Petru, koje su i same postale poznate javne ličnosti.

Foto: David Fisher/shutterstock Editorial/profimedia

Jedan od najskupljih razvoda u povijesti

Nakon 23 godine braka, Slavica je u studenom 2008. podnijela zahtjev za razvod, koji je finaliziran sljedeće godine. Taj je potez pokrenuo medijsku lavinu, a njihova brakorazvodna parnica postala je jedna od najskupljih u povijesti. Slavici je pripala nagodba procijenjena na nevjerojatnih 1,2 milijarde dolara, čime je postala jedna od najbogatijih žena u Velikoj Britaniji.

Foto: Farr/schneider Press/sipa Press/profimedia

Zanimljivo je da financijska struktura njihovog odnosa nije bila tipična. Još kasnih devedesetih, zbog ozbiljnih srčanih problema i operacije ugradnje trostruke premosnice, Bernie je većinu svoje imovine prebacio na Slavičino ime. Cilj je bio izbjeći plaćanje visokog poreza na nasljedstvo u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji bi iznosio 40 posto. Zbog toga je, tehnički gledano, Slavica bila bogatiji supružnik, što je dovelo do neobičnog aranžmana prema kojem ona iz zaklade isplaćuje svom bivšem suprugu oko 100 milijuna dolara godišnje.

Danas Slavica Ecclestone živi povučenijim životom, daleko od medijske pažnje, mudro upravljajući svojim bogatstvom. Njezina priča ostaje fascinantan primjer kako sudbonosni susreti i životne okolnosti mogu osobu iz skromnih početaka vinuti na sam vrh svjetske financijske elite, nadmašivši i one koji su cijelu karijeru proveli pod svjetlima reflektora.