Poznati trener dao presudu o kontroverzi nakon koje je Hrvatska izgubila: 'Napravili su konfuziju'

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prijateljskoj utakmici u američkom Orlandu od Brazila s 1-3 (0-1).

Tim porazom Vatreni su zaključili američku turneju uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva "Road to 26", a utakmicu je za Net.hr prokomentirao poznati hrvatski nogometni trener Dražen Besek.

"Dojmovi su dobri. Pogotovo prvo poluvrijeme i negdje do 60. minute to je bila natjecateljska utakmica. Hrvatska je igrala po meni jako natjecateljski, ravnopravno, i mislim da se imamo za što uloviti za ljeto za Svjetsko prvenstvo. Nije to bila neka dominacija Brazila, nismo mi bili u podređenom položaju. Kako su naše linije funkcionirale, to je po meni izgledalo jako, jako dobro. Kompaktno, opasno kad imamo loptu i tu se vidio jedan veliki respekt Brazila u prvom poluvremenu prema cijeloj našoj ekipi i prema svakom igraču", rekao je Besek na početku.

Nakon utakmice puno se priča o jedanaestercu kojime je Brazil poveo 2:1 u 88. minuti, a koji je dosuđen nakon što je sudac kontakt Josipa Šutala i Endricka olako okarakterizirao kao kazneni udarac.

"To ćemo uvijek imati problem jer se ja uopće sad niti na jednom terenu više ne slažem sa suđenjem. Mi nogometaši to gledamo sa svoje strane i jednostavno došli smo do toga da više kraj svih tih tehnologija, kraj svega toga mi više ne znamo što je penal, a što nije penal. To će biti veliki problem jer sudačka organizacija se nametnula. Za sebe oni imaju jasne kriterije, ali se neki put striktno drže tih pravila, a neki puta ne i jednostavno napravili su jednu konfuziju u kojoj nogometni svijet to tumači kako kome odgovara. Kada smo u prilici da je na našu stranu, onda je to OK. Ali kada jedna ide na drugu stranu, nije OK. I to nije dobro", rekao je pa dao svoje mišljenje o tome je li bio penal ili nije:

"To nije situacija za gol jer s loptom ide van od gola. To što se događa u 16 metara, OK, ali to nije izgledna situacija za gol jer napadač Brazila ide loptom od gola. Ne ide u gol i nekada se takve situacije nisu svirale, ali očigledno da nas vrijeme uči drugačije sada."

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Prije ovog poraza od Brazila Hrvatska je na američkoj turneji pobijedila Kolumbiju 2:1 i izbornik Zlatko Dalić mogao je vidjeti jako puno toga uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu.

"Bez obzira na rezultat, što je poanta i što je važno je osjećaj suigrača do suigrača i vidjelo se da Hrvatska ima smisao. Hrvatska ima ideju i po meni selekcija svih tih igrača i oni koji su došli, kao Vušković koji je dobio priliku i odigrao na jako visokom nivou, mislim da će biti od koristi. Stvar je jedino u formacijama s kojima ćemo igrati, jer u nekim formacijama možemo biti puno ofenzivniji, ali nećemo sve utakmice na Svjetskom prvenstvu igrati protiv Brazila ili protiv Engleske, tako da je ova turneja dobro pokazala da možemo koristiti i sustav s tri braniča. Da, možemo se prilagoditi i to su velike stvari. Ova turneja je po mom mišljenju donijela puno dobrih odgovora struci i mislim da će oni to znati iskoristiti", istaknuo je Besek.

Zlatko Dalić je na američkoj turneji koristio formaciju s tri središnja braniča, koju je ranije rekao da neće koristiti. No, sada ju je bio primoran koristiti i pokazala se jako dobrom i mogla bi biti naš važan adut na Mundijalu.

"Mi u struci volimo reći da se moramo prilagoditi profilu igrača i ako imate profil igrača koji je lako prilagodljiv i koji ima te kvalitete da može bolje funkcionirati u jednom sustavu, onda zašto to ne koristiti? Tako da ne smiju se ocjene shvaćati definitivno i da su one konačne jer reprezentacija kroz godinu odigra sedam-osam utakmica i neki put se dogode povrede. Jednostavno se treba znati prilagoditi raspoloživosti i izabrati najbolji profil i najbolji sustav. Ovo je jedna od opcija koju ne treba shvaćati definitivno. Koju će opciju struka odabrati za koju utakmicu mislim da će krajnji rezultat donositi sud, da li je to dobro ili nije", prokomentirao je naš sugovornik.

Jedan od hrvatskih igrača koji se definitivno istaknuo na ovoj turneji Vatrenih bio je 19-godišnji branič Luka Vušković, koji ove sezone oduševljava nastupima za HSV u Bundesligi, a sada je 'zasjao' i u dresu reprezentacije. Nametnuo se kao i opcija za prvih 11 na Mundijalu, ali, jasno još je prerano govoriti o tome hoće li ga i koliko će Dalić koristiti. To sve ovisi o formaciji, ali i tome hoće li se naš najbolji branič Joško Gvardiol na vrijeme oporaviti od ozljede te o tome za koji će se sustav hrvatski izbornik odlučiti na svjetskoj smotri.

"Vušković je jedan drugačiji profil od Joška Gvardiola. Teško može biti jedan na jedan jer je još premlad da bi se nosio s brzinom najboljih napadača na svijetu. No, sigurno da je on pokazao jednu zrelost, u tim godinama da tako reagira i da ne bude impresioniran.... To samo mogu veliki igrači i mislim da on ima jako veliku šansu čak da bi se, naravno, opet ovisi o sustavu u kojem ćemo igrati, ali sigurno ima veliku šansu da bi se mogao nametnuti i za prvih 11", zaključio je.

