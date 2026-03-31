52 godine čekaju na SP: Tada su se zvali drugačije i upisali rekordni poraz od Jugoslavije

Te godine izmišljena je Rubikova kocka, Richard Nixon odstupio je s pozicije američkog predsjednika zbog Watergatea, a ABBA-in hit Waterloo pobijedio je na Euroviziji. Godina je 1974., u Zapadnoj Njemačkoj održalo se Svjetsko prvenstvo koje su osvojili domaćini, a tada je posljednji put na Svjetskom prvenstvu nastupio DR Kongo, tada pod imenom Zair.

52 godine kasnije, 90 minuta ih dijeli do prekida tog velikog posta. U utorak 31. ožujka u 23 sata u Guadalajari igrat će protiv Jamajke za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. Popularni Leopardi završili su iza Senegala u svojoj kvalifikacijskoj skupini. U afričkom play-offu pobijedili su Kamerun pa onda i Nigeriju nakon jedanaesteraca i plasirali se na interkontinentalne kvalifikacije gdje još trebaju "samo" pobijediti Jamajku (koja i sama čeka na SP od 1998.) i plasirat će se na svoje drugo Svjetsko prvenstvo u povijesti.

Prvo, 1974. završilo je neslavno. Tada Zair je igrao u skupini s Brazilom, Škotskom i Jugoslavijom. Od Škotske i Brazila su pretrpjeli dostojanstvene poraze od 2-0 i 3-0, ali Jugoslavija ih je razmontirala. Vrlo snažna reprezentacija Miljana Miljenića slavila je s 9-0 i upisala rekordnu pobjedu na svjetskim prvenstvima (dijeli prvo mjesto s Mađarska - Salvador 10-1 1982. i Mađarska - Koreja 9-0 1954.).

Dušan Bajević postigao je hat-trick, a po gol su dodali Dragan Džajić, Ivica Šurjak, Josip Katalinski, Vladislav Bogićević, Branko Oblak i Ilija Petković. Ipak, Zairci nisu bili nezadovoljni jer postali su tek treća reprezentacija s afričkog kontinenta koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu nakon Egipta 1934. i Maroka 1970.

Zemlja velikih sukoba i siromaštva

52 godine kasnije 110 milijuna Kongoanaca sanja novi nastup na najvećoj svjetskoj smotri. Zemlja burne povijesti, uništena surovim belgijskim kolonijalizmom i danas je u velikim problemima. Iako su po rudnim bogatstvima među najbogatijima na svijetu, jedna su od najsiromašnijih i najnerazvijenijih zemalja svijeta.

Za primjer, tek 10 posto ljudi ima električnu energiju, a 60 posto ljudi živi na ispod 2,15 dolara dnevno. Zemlja je to neprestanih sukoba, a od 1960. do danas u tim je sukobima stradalo više od 6 milijuna ljudi. I dan-danas tamo bukte sukobi. Na istoku zemlje vlada pobunjenička skupina M23 koja kontrolira gradove Gomu i Bukavu što znači da će ljudi u tim gradovima utakmicu gledati doma, a nikako u kafićima i javnim mjestima jer pobunjenici ubijaju svakog koga vide na ulici usred noći.

Ekipa Konga sastavljena mahom od igrača iz dijaspore, iz Francuske, Belgije, Švicarske i Engleske danas igra utakmicu koja znači više od života za 110 milijuna Kongoanaca i još više raseljenih diljem svijeta. 52 godine čekanja stat će u jednu utakmicu u Guadalajari.

