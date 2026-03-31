Napetost u Prištini dostiže vrhunac: Turci doživjeli neočekivano iznenađenje pred hotelom

Foto: Hakan Akgun/AFP/Profimedia

Navijači Kosova odlučili su gostujuće reprezentativce Turske iznenaditi i omesti miran san pred finale.

31.3.2026.
Sportski.net
Reprezentacija Kosova nalazi se pred najvećim izazovom u svojoj povijesti, korak ih dijeli od plasmana na Svjetsko prvenstvo, a napetost nikada nije bila veća. U Prištinu stiže Turska, a cijela država živi za večerašnji susret baraža koji bi mogao upisati Kosovo među nogometne sile svijeta.

Premijer Albin Kurti je istaknuo važnost ovog trenutka: "Nije samo jedna država iza vas, već cijela albanska nacija", 

Navijači Kosova odlučili su gostujuće reprezentativce Turske iznenaditi i omesti miran san pred finale. Ispred hotela u kojem su smješteni Turci organiziran je ogroman vatromet, koji je trajao sve do kasno u noć. Eksplozije su bile toliko glasne, a incident su kasnije komentirali i na društvenim mrežama:

"Oko hotela nije bilo osiguranja. Grupa navijača Kosova iskoristila je priliku i napravila veliki vatromet u ponoć, probudivši naše igrače."

 

 

Hoće li ovakva atmosfera utjecati na izvedbu gostujuće reprezentacije vidjet ćemo večeras, kada duel Kosovo – Turska počinje u 20:45 sati. Glavni sudija meča bit će Englez Michael Oliver.

Plasman na Svjetsko prvenstvo donosi ne samo povijesni uspjeh, već i značajnu financijsku nagradu, milijun eura za reprezentaciju. Posebna stimulacija osigurana je i za igrača koji postigne pobjednički gol: luksuzni stan u Prizrenu čeka onoga tko 'ovjeri' Kosovo na Mundijalu, javili su tamošnji mediji.

Kosovo je na korak od nogometne povijesti, a večerašnja utakmica u Prištini mogla bi biti trenutak koji će zauvijek ostati u sjećanju navijača, igrača i cijele nacije.

TurskaKosovoBaražKvalifikacije Za Svjetsko Nogometno PrvenstvoSp 2026.Svjetsko Prvenstvo U Nogometu
