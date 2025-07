Hrvatski vratar predstavljen u novom klubu: 'Novi je lav među vratnicama'

Dominik Kotarski službeno je novi vratar Kopenhagena! Nakon tri godine u grčkom PAOK-u, hrvatski vratar za pet je milijuna eura prodan u Dansku i seli s juga na sjever Europe.

Kotarski je stigao iz Gorice u Grčku za dva i pol milijuna eura. Odlično se razvijao u PAOK-u i za dvostruko veći iznos je prodan u danskog velikana. "Jako sam sretan što sam ovdje. Kopenhagen je najveći skandinavski klub i ovo je veliki korak u mojoj karijeri. Pratim klub i vidim kako igraju ambiciozno i ​​u ligi i u Europi, i učinit ću sve da doprinesem novim uspjesima. Vodio sam dobre razgovore s klubom i osjećam da je ovo pravi sljedeći korak za mene. Sada se radujem početku, susretu s navijačima i pokazivanju onoga što predstavljam", rekao je hrvatski vratar na predstavljanju.

𝑳𝒐𝒄𝒌𝒆𝒅 𝒊𝒏. 𝑮𝒍𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒐𝒏. There’s a new lion between the posts 🦁🧤🇭🇷



Welcome to Copenhagen, Dominik Kotarski ⚪️🔵 #fcklive pic.twitter.com/IlCxhUUaYX — F.C. København (@FCKobenhavn) July 9, 2025

U novom klubu Kotarski će nositi dres s brojem 42. "Između vratnica je novi lav", napisao je klub na svojim društvenim mrežama. Kotarski bi mogao debitirati u prvom kolu protiv Viborga za devet dana, a s danskim će prvakom igrati i Ligu prvaka. Kopenhagen će u drugom pretkolu igrati protiv boljeg iz dvomeča Drite i Differdangea.

