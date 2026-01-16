Pronađen Filipov ubojica: Dominik ga je pitao 'za koga navijaš' pa mu zabio nož u srce

Nakon gotovo četvrt stoljeća, poljska policija riješila je hladni slučaj ubojstva koje je potreslo Krakow. Uhićen je Dominik B., osumnjičen da je u kolovozu 2003. nožem usmrtio 23-godišnjeg Filipa H. samo zato što je priznao da navija za suparnički nogometni klub.

Kobni susret

Tragedija se dogodila 19. kolovoza 2003. u krakovskoj četvrti Nowa Huta. Filip H. bio je s prijateljima kada su im prišla dva muškarca. Jedan od njih postavio je u Krakowu često opasno pitanje: "Za koji klub navijate?".

Filip nije bio član navijačkih skupina, no znao je da u njegovom kvartu većina podržava Wisłu Kraków, pa je iz opreza odgovorio upravo to ime. Nažalost, napadači su bili pristaše gradskog rivala, Cracovije. Čuvši odgovor, jedan od njih, kasnije identificiran kao Dominik B., zario je Filipu nož ravno u srce. Mladić je preminuo u bolnici kao slučajna žrtva besmislenog rata navijačkih bandi. Policija je pokrenula opsežnu istragu, no zbog nedostatka dokaza slučaj je nakon godinu dana obustavljen.

Preokret nakon dva desetljeća

Slučaj je godinama bio zaboravljen, dok ga nisu preuzeli istražitelji iz Središnjeg istražnog ureda policije (CBŚP). Koristeći nove tehnike i ponovno analizirajući sve dokaze, uspjeli su doći do osumnjičenika. Istraga ih je dovela do Dominika B., bivšeg pripadnika navijačke skupine Cracovije, otprije poznatog policiji i osuđivanog za druga kaznena djela. Godinama se uspješno skrivao od pravosuđa, no policija ga je locirala i uhitila. Prijeti mu kazna od deset godina do doživotnog zatvora.

Krakovski "Sveti rat"

Ubojstvo Filipa H. nije bilo izolirani incident, već dio dugog i nasilnog sukoba poznatog kao krakovski "Sveti rat". Rivalstvo između Wisłe i Cracovije jedno je od najžešćih u Europi, a godinama se s nogometnih terena prelijeva na ulice. Navijačke skupine, koje često funkcioniraju kao kriminalne bande, brutalno se obračunavaju, koristeći noževe i mačete. Lista žrtava ovog nasilja je duga, a linija između navijanja i organiziranog kriminala u Krakowu postala je gotovo nevidljiva.

Rješavanje slučaja ubojstva Filipa H. nakon 23 godine donijelo je barem djelomičnu satisfakciju njegovoj obitelji i pokazalo da zločini, čak i oni davno zaboravljeni, na kraju ipak ne ostaju nekažnjeni.

