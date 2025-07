Samo nekoliko dana prije početka sezone Carević ostao bez jednog od ključnih igrača

Dino Mikanović napustit će Goricu nakon samo jedne sezone, javlja talijanski insajder Lorenzo Lepore. Sljedeća destinacija 31-godišnjeg desnog beka trebao bi biti rumunjski prvoligaš Universitatea Cluj, četvrtoplasirana momčad rumunjskog prvenstva iz prošle sezone.

Mikanović bi trebao potpisati dvogodišnji ugovor, a još nije poznato koliku, i hoće li uopće, odštetu dobiti Gorica. Jak je to udarac za momčad trenera Marija Carevića jer Mikanović je bio jedan od najiskusnijih i najpouzdanijih igrača kluba, a tome u prilog idu i 32 nastupa koje je upisao prošle sezone.

𝗘𝗫𝗖𝗟: Dino #Mikanovic, 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐒𝐢𝐠𝐧 with Universitatea #Cluj 🔏



An agreement is close between #HNKGorica and the Romanian club for a permanent transfer.



The Croatian right back is expected to sign a two-year deal before the end of the week.@BalkansSports_ pic.twitter.com/3tjZ1dOSKh