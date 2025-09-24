Dinamov skor s Turcima je frapantan, ali na Maksimiru su stvari jasne

U srijedu navečer na Maksimiru počinje novi europski put Dinama. Protivnik u 1. kolu Europske lige je turski velikan Fenerbahče. Momčad vodi Domenico Tedesco koji je prije nešto više od dva tjedna na klupi zamijenio Josea Mourinha.

Fener s puno svojih problema dolazi u Zagreb, na utakmicu koju je Mario Kovačević označio kao "najveću u svojoj karijeri", ali i dalje se radi o europskom velikanu koji ima 220 milijuna eura skuplji kadar od Dinama prema Transfermarktu.

Zavirili smo u ropotarnicu povijesti i otkrili kako Dinamo ima potpuno izjednačen omjer s turskim klubovima u svojoj povijesti. U šest utakmica, dvije pobjede, dva remija i dva poraza.

Boban sudjelovao u pobjedi nad Bešiktašem

Prvi su puta zagrebački Modri na turski klub naišli 1988. kada ih je ždrijeb spojio s Bešiktašem u prvoj rundi Kupa UEFA-e. Dinamo je poražen u Istanbulu s 1:0, ali je na domaćem terenu okrenuo rezultat i s 2:0 prošao dalje. Oba pogotka je zabio Radmilo Mihajlović, a u prvih 11 bio je i sadašnji predsjednik Dinama Zvonimir Boban.

Bio je to jedini Dinamov dvomeč s Turcima tijekom bivše Jugoslavije jer sljedeći susret se dogodio 1991. kada je Dinamo, također u prvoj rundi Kupa UEFA igrao s Trabzonsporom. Tada su Modri bili manje uspješni jer su nakon domaćeg poraza 2:3, u Trabzonu odigrali 1:1 i oprostili se od natjecanja. Željko Petrovič zabio je oba gola na Maksimiru i jedan u Trabzonu.

Fener je već pao u Zagrebu

Treći i posljednji dvomeč s Turcima, Dinamo je igrao upravi protiv današnjeg protivnika 2018. u grupnoj fazi Europske lige. U rujnu je Dinamo slavio s 4:1 u Maksimiru, a u Istanbulu je u studenom završilo 0:0. Za Dinamo su na Maksimiru pogađali Ivan Šunjić, Dani Olmo i dva puta Izet Hajrović.

Sedam godina i četiri dana kasnije, Dinamo ponovno na Maksimiru dočekuje turskog velikana Fenerbahče. Vrijeme je da skor s Turcima krene u pozitivu.

