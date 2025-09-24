Evo gdje gledati prvu utakmicu Dinama u Europskoj ligi ove sezone

U srijedu navečer na Maksimiru počinje novi europski put Dinama. Protivnik u 1. kolu Europske lige je turski velikan Fenerbahče, momčad koja se ovoga ljeta značajno pojačala, ali i ostala bez Josea Mourinha, te bivšeg reprezentativnog vratara Plavih Dominika Livakovića koji je otišao u Gironu.

Bit će to prva utakmica ove sezone u kojoj Dinamo nije favorit, no jasno je da će se Mario Kovačević i njegova momčad potući i pokušati osvojiti sva tri boda kako bi otvorili natjecanje na najbolji mogući način. Susret počinje u 21 sat, a prijenos možete pratiti na kanalu Arena Sport 1.

Forma i samopouzdanje Dinama

Nakon remija u Varaždinu i neočekivanog domaćeg poraza od Gorice, Dinamo se na vrijeme prenuo i u velikom derbiju vratio optimizam među navijače. Mirnoća, sigurnost i dobra obrana koju je momčad pokazala protiv Hajduka bit će ključne i protiv Fenerbahčea.

“Svi jedva čekamo početak europske sezone. Čeka nas atraktivni protivnik, turski velikan. Znamo kakve pojedince imaju. U dobrom smo stanju nakon Poljuda i siguran sam da ćemo dati sve od sebe. Imamo još jedan trening, energija mora biti na maksimumu”, rekao je Kovačević na početku te nastavio o protivniku:

'Fener mora proigrati'

“Možda rezultati nisu takvi kakve su očekivali, imaju novog trenera, sigurno će biti sve bolji i bolji. Momčad s takvim igračima mora proigrati, nadam se da to neće biti sutra. Veselim se što u prvoj utakmici igramo protiv tako atraktivnog suparnika. Imao sam nekoliko europskih utakmica kao igrač Varteksa, ali ovo mi je sigurno najveća. No, ipak je najvažnija ekipa.”

Važan detalj je povratak Mihe Zajca, koji bi mogao donijeti dodatnu kreaciju u sredini uz Josipa Mišića, dok Ismael Bennacer neće konkurirati za europske utakmice. Iako Fenerbahče stiže u Zagrebu s jakim imenima, Dinamo se ne treba bojati – podsjetimo, Turci su 2018. godine s četiri primljena gola napustili Maksimir.

“Imamo jasan plan, dobro smo analizirali njihovu ekipu. Čuli smo se i s Livakovićem, dobro smo se pripremili. Sigurno nećemo puno mijenjati u odnosu na Poljud, moram još vidjeti u kakvom energetskom stanju", naglasio je Kovačević.

Dometi Dinama

Koji su krajnji dometi Dinama ove sezone u EL?

“Idemo utakmicu po utakmicu. Mi smo u jednom procesu i mene zanima kako ćemo reagirati. Imamo dosta igrača kojima će to biti prve utakmice u Europi. Naš osnovni cilj je proći skupinu”, istaknuo je Kovačević.

Donedavno je taj turski klub vodio legendarni Jose Mourinho.

“Malo mi je žao, ali oni imaju sjajnog trenera koji ima svoje ideje. Mogao sam se i ja zagrliti s Mourinhom, ne samo Kruno Jurčić”, sa smiješkom je dodao Kovačević.

Uz Kovačevića, konferenciji je prisustvovao i kapetan momčadi, zadnji vezni Josip Mišić.

“Privilegija je što ovako kasno startamo u Europi. To moramo zahvaliti prijašnjim generacijama, ali i nama prošle godine jer nismo bili prvaci, bili smo drugi, pa smo ušli u Europsku ligu”, rekao je Mišić u uvodu.

Dotaknuo se i novih igrača od kojih će ih dosta upisati svoj prvi europski nastup.

'Siguran sam da moji suigrači neće imati tremu'

“Pobjeda u Splitu nam je olakšala, imamo dosta igrača koji nisu igrali europske utakmice. No, shvatili su gdje su i u kojem klubu igraju, siguran sam da neće imati tremu.”

Dotaknuo se dosadašnjeg dijela sezone.

“Znali smo da neće biti lako, bilo je puno novih igrača i nepoznanica. No, imali smo dobre pripreme, a u sedam utakmica u prvenstvu smo bili dobri. Nije lako dobiti tri gostujuća derbija. Dobro smo si kliknuli, imamo spoj mladosti i iskustva što je dobitna kombinacija i siguran sam kako ćemo još napredovati. Moramo biti spremni na sve utakmice. Očekuje nas jaka momčad, morat ćemo biti na maksimumu kako bismo osvojili tri boda. Gledao sam utakmicu protiv Benfice, večeras ćemo imati analizu. Imaju sjajne pojedince i morat ćemo pripaziti.”

Mišić je za kraj dodao svoja očekivanja od ove sezone.

“Možda protivnici nisu atraktivniji, ali nitko ovdje nije slučajno. Ne mogu reći da smo protiv nekoga favoriti, to će biti 50-50 utakmice. I nas se nešto pita, siguran sam kako ćemo skupljati bodove.”

