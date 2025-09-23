Srbi pišu da Crvena zvezda odlučuje o sudbini Dinama: 'Hrvati u teškoj poziciji...'

Cijelu situaciju oko izbacivanja izraelskih klubova iz europskih natjecanja pomno prati zagrebački Dinamo koji je u ligaškoj fazi Europske lige kao protivnika izvukao Maccabi iz Tel-Aviva. Taj bi se susret trebao igrati u drugom kolu, 2. listopada u Bačkoj Topoli.

Bude li Maccabi izbačen iz Europe, jasno je kako se ta utakmica neće igrati, a mnogi su pretpostavili kako će se utakmica registrirati kao pobjeda Modrih koji bi tako dobili 'besplatna' tri boda za zelenim stolom. Ipak, prema najnovijim informacijama tomu neće biti tako.

Kako je Dinamo u ždrijebu bio momčad iz prvog pota, a Maccabi iz drugog Plavima će biti dodijeljen broj bodova koje su momčadi iz prvog pota osvojile na gostovanju kod momčadi iz drugog pota.

Utjecaj utakmice Zvezde i Lillea

Te su situacije svjesni i u Srbiji, jer je njihov predstavnik Crvena zvezda momčad iz drugog pota Europske lige i na Dinamo će utjecati rezultat utakmice 'crveno-bijelih' i francuskog Lillea. Srpski Kurir ovu situaciju objašnjava u tekstu sa sljedećim naslovom:

"ZVEZDA ODLUČUJE O SUDBINI DINAMA IZ ZAGREBA: Hrvati u teškoj poziciji, zavise od toga što će uraditi srpski klub"

Osim te utakmice, Dinamo ovisi i o ovim utakmicama:

Braga – Feyenoord

Lyon – Salzburg

Ferencvaros – Rangers

Celtic – Roma

Viktoria Plzen – Porto

Fenerbahçe – Aston Villa

PAOK – Betis

Ako Feyenoord, Salzburg, Lille, Rangers, Roma, Porto, Aston Villa i Betis osvoje 16 bodova iz ovih utakmica, Dinamo će dobiti dva boda. Osvoje li 12 bodova, Dinamo dobiva 1.5 bodova itd. Po istom principu dodijeljivat će se bodovi i za Maccabijeve protivnike iz ostalih potova.

