Dinamo 'ukrao' talentiranog 16-godišnjaka pred nosom Hajduku

Dinamo je potpisao 16-godišnjeg Adriana Debeleca javlja talijanski insajder Lorenzo Lepore. Riječ je o jednom od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša u njegovom dobnom uzrastu, a navodno ga je htio i najveći rival Plavih, Hajduk.

Mladić rođen 2009. trenutno je član Varaždina, no aktualni ugovor mu istječe s prvim siječnja 2026. Nije poznato hoće li ga Dinamo odmah dovesti i priključiti svom omladinskom pogonu ili će pričekati da mu istekne ugovor s klubom iz Baroknog grada i tada ga dovesti.

#DinamoZagreb are close to reaching an agreement with Varaždin for Adriano #Debelec, with a percentage on a future sale included in the deal, as the player is under contract until December 31. #HajdukSplit had also shown interest in Debelec in recent weeks.@BalkansSports_ https://t.co/UkIwLoGdZ8 pic.twitter.com/Jw7AE7Xc8r