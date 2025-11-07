Dinamo održao lekciju Igoru Štimcu: 'Potpuno neprihvatljivo, poražavajuće i neugodno'

Nogometaši Zrinjskog, koje vodi Igor Štimac, pretrpjeli su najteži poraz u svojoj povijesti u europskim natjecanjima izgubivši u četvrtak u 3. kolu Konferencijske lige na gostovanju kod Dinama iz Kijeva u Lublinu sa 0-6.

Mostarci su djelovali neprepoznatljivo i demotivirano, a Ukrajinci su razmjerno jeednostavno postigli sve golove. Nakon trećeg kola Hrvatski športski klub Zrinjski je zbog teškoga poraza pao na 26. mjesto Konferencijske lige.

"Primili smo puno naivnih golova za momčad koja je dosad imala jako dobar defenzivni učinak i primala je malo golova. Moram preuzeti odgovornost za to jer sam kalkulirao. Stavio sam puno mladih igrača iz razloga što nas prati ubitačan ritam i čeka nas vrlo zahtjevna utakmica u prvenstvu u nedjelju i što želimo ostati živi na svim frontovima. Rezultat je poražavajući i neugodan, ali moramo biti jaki i podignuti se iz tuge jer nas za par dana čeka vrlo važna utakmica u prvenstvu", rekao je Štimac kojega sada očekuje utakmica sa Željezničarom:

"Moram se potruditi da se glave oporave i samopouzdanje vrati. Ono se najbolje vraća kroz iduću utakmicu. Imamo par dana pred sobom, radit ćemo na mentalnoj snazi. Naravno, imat ćemo kompletnu momčad jer smo najbolje igrače uspjeli sačuvati od zamora koji nas je stigao. Vjerujem da će to biti dobro već u nedjelju."

O naivnim golovima koje je njegaova ekipa primala protiv Dinama rekao je sljedeće:

"Potpuno neprihvatljivo. Primili smo nekoliko golova nakon kornera, s prve stative, što smo znali da je snaga Dinamo Kijeva. Nismo dobro reagirali. Jedan pogodak primili smo iz slobodnog udarca. Okrenuli smo leđa lopti jer nismo bili spremni na brzo izvođenje slobodnjaka."

"Bilo je i nekoliko golova sa slabim reakcijama na čiste lopte. Ne možemo se nadati ničemu boljem protiv ekipe kakva je Dinamo Kijev ako toliko stvari poklonimo. Što je, tu je. Nemamo vremena za sažalijevanje. Okrećemo se novoj utakmici i očekujemo uhvatiti bodove u domaćim utakmicama Konferencijske lige", zaključio je.

