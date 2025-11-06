FREEMAIL
freemail
minus u poljskoj /

Katastrofa Zrinjskog u Europi: Momčad Igora Štimca doživjela najteži poraz u povijesti

Katastrofa Zrinjskog u Europi: Momčad Igora Štimca doživjela najteži poraz u povijesti
Foto: Pressfocus/ddp Usa/profimedia

Zrinjski potopljen u Lublinu: Dinamo Kijev srušio Štimčevu momčad s nevjerojatnih 6:0 u Konferencijskoj ligi

6.11.2025.
23:57
Hina
Pressfocus/ddp Usa/profimedia
Nogometaši Zrinjskog, koje vodi Igor Štimac, pretrpjeli su najteži poraz u svojoj povijesti u europskim natjecanjima izgubivši u 3. kolu Konferencijske lige na gostovanju kod Dinama iz Kijeva u Lublinu sa 0-6. 

Domaći su poveli već u 21. minuti golom Denisa Popova, a zatim su povećali prednost u drugom poluvremenu. Eduardo Guerrero je pogodio u 56. minuti, a tri minute kasnije, Vladislav Kabajev je povećao na 3-0. U 67. minuti Vitalii Bujalskij je postigao četvrti gol, a u 78. minuti Andrij Jarmolenko je još jednom zatresao mrežu Zrinjskog. Za konačnih 6-0 pobrinuo se Vladislav Blanuta u 83. minuti.

Mostarci su djelovali neprepoznatljivo i demotivirano, a Ukrajinci su razmjerno jeednostavno postigli sve golove.

Nakon trećeg kola Hrvatski športski klub Zrinjski je zbog teškoga poraza pao na 26. mjesto Konferencijske lige. 

U prva dva susreta protiv Lincolna i Mainza ostvarili su po jednu pobjedu i poraz.  

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometna senzacija: Klub Kurilovec, koji igra u četvrtoj ligi, izbacio prvoligaša

Zrinjski MostarIgor štimacKonferencijska LigaDynamo Kijev
