Ukrajina pokrenula najžešći udar na Rusiju od početka rata, dijelovi zemlje bez struje

Ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama uzrokovali su djelomične nestanke struje i grijanja u zapadnoj ruskoj regiji Brjansk, priopćile su lokalne vlasti u nedjelju, opisujući udare među najžešćima od početka rata.

Russia's Bryansk adds itself to the list of cities and regions without basic utilities such as electricity, water and heating.



After Ukraine's strikes, Bryansk residents are in the dark and posting about it on social media. pic.twitter.com/sLFbXnKaCA — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 15, 2026

Guverner Alexander Bogomaz rekao je na Telegramu da su udari na energetsku infrastrukturu ostavili pet općina i dijelove grada Brjanska bez struje i grijanja.

Rekao je da je napad bespilotnim letjelicama trajao više od 12 sati i da je oboreno više od 170 bespilotnih letjelica.

Ukrajina pojačala napade

Rusija je u više navrata gađala energetski sustav Ukrajine projektilima i napadala bespilotnim letjelicama otkako je pokrenula svoju potpunu invaziju 2022.

Kao odgovor, ukrajinska vojska pojačala je napade bespilotnim letjelicama na ruski teritorij, često usredotočujući se na postrojenja za preradu nafte i plina.

Regija Brjansk nalazi se blizu ukrajinske granice i bila je među ruskim regijama koje su najviše pogođene prekograničnim granatiranjem i napadima bespilotnih letjelica tijekom sukoba.

