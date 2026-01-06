Dinamo krenuo na pripreme. Evo što su navijačima poručili novi miljenik publike i Bišćanovo otkriće

Danas jesenski prvak Dinamo kreće s pripremama za nastavak sezone. Na popisu igrača koji idu na pripreme našla su se i neka neočekivana imena, a "šok" je bilo i odsustvo trenera Kovačevića koji ima temperaturu.

Medijima se tako umjesto Kovačevića obratio pomoćni trener Sandro Bloudek, a uz njega su bili i dokapetan Miha Zajc te Fran Topić.

"Trener je dobio virozu, ima temperaturu i pridružit će se za par dana, kad se bude bolje osjećao. Sve smo se dogovorili, imamo plan priprema, dajemo mu izvještaj poslije treninga, a gledat će i snimke treninga. Nije s nama u fizičkom obliku, ali je s nama," poručio je Bloudek prije nego li je objasnio kako su se u Dinamu odlučili za Čatež.

"Lokacija je jako blizu, Čatež, vremenski uvjeti su slični kao u Zagrebu. Tereni su dobri i grijani. Igrači će se brzo moći prilagoditi na uvjete koji nas čekaju u prvim utakmicama," rekao je Bloudek prije nego li se osvrnuo na same pripreme.

"Dosta su kratke, malo atipične. Imamo manje od dva tjedna da se spremimo za Steauu. Idemo pripremati prvu utakmicu i ići dalje, utakmicu po utakmicu. Igrači su došli spremni, pauza je kratka, nastavit ćemo gdje smo stali. Analizirali smo neke stvari s glavnim trenerom i analitičarima, male taktičke stvari koje možemo doraditi. Još uvijek smo dosta nova ekipa i treba nam vremena za detalje. S kondicijskog vidika dodat ćemo neke stvari da se to poboljša. Popravljat ćemo neke mikro stvari i nastojat ćemo biti što bolji," rekao je pomoćni trener Dinama.

Na pitanje o ozljeđenim igračima, Bloudek je odgovorio: "Idu s nama i radit će po posebnom planu. Valinčić i Torrente jako dobro napreduju, s nama ide i Cordoba, svi oni će raditi po posebnom programu. Lisica se također jako dobro oporavlja, nalazi su bolji nego što smo očekivali. Vjerujemo da će se u kratkom roku priključiti ekipi," dok je o promjenama u momčadi u vidu potencijalnih transfera kratko poručio kako ne zna ništa i kako ne može komentirati.

U obraćanju novinarima sudjelovao je i dokapetan plavih i novi miljenik zagrebačke publike Miha Zajc, koji je otkrio očekivanja od priprema:

"Poželio bih vam sve najbolje u novoj godini. Pauza je bila dobra, odmorili smo se, bili s obiteljima. Mislim da nam je dobro došla ta pauza jer smo se napunili energetski i odmorili glavu. Sad smo spremni u ovih pola godine pokazati sve što znamo i biti još bolji nego u prvom dijelu. Očekivanja se znaju. Idemo po titulu i u Europi biti što bolji. Poželjeli smo se jedni drugih, dugo nisam imao pauzu od 14 dana, jedva čekamo pripreme i jedva čekamo utakmice. Bit će teško, ima puno utakmica i moramo pokazati što znamo," poručio je Zajc.

Dokapetan Modrih komentirao je i krizu iz sredine prvog dijela sezone:

"Imali smo novu ekipu i trebalo nam je vremena da se uigramo i popravimo neke stvari. Mislim da smo na kraju uhvatili ritam, barem u prvenstvu. U Europi se vidi da neke stvari moramo bolje, ali mislim da će nam pripreme dobro poslužiti da to odradimo," analizirao je Zajc prije nego li je komentirao pripreme:

"Nismo imali dugu pauzu, trenirali smo i kroz odmor, nismo puno izgubili. Mislim da će nam dobro doći par dana jačih treninga, a onda kreće onaj ritam utakmica svaka tri dana, ja to jedva čekam. Od prve utakmice moramo pokazati dobre predstave, prva utakmica nam je važna, protiv Steaue (FCSB-a), i znamo da smo s pobjedom blizu plasmana dalje u Europi. U prvenstvu moramo pokazati koliko kvalitetu imamo i napraviti razliku."

Zajc je komentirao i glasine o transferima, posebice onaj njegova suigrača iz Fenerbahçea, Dominika Livakovića:

"To nije pitanje za mene, svjesni smo da svatko mora dati sve od sebe. U ekipi ima puno kvalitete, puno je i mladih igrača koji mogu još bolje. Livaković? Pričali smo prije par dana, mislim da vi imate više informacija oko toga nego mi. Volio bih da riješi situaciju koju ima, da krene braniti i da nađe sredinu koju želi i gdje ga ljudi vole. Mislim da nema bolje opcije od Dinama, ali nije to toliko ni na njemu, vezan je za dva kluba," zaključio je Zajc.

Medijima se obratio i Fran Topić:

"Čestitao bih svima novu godinu. Vratili smo se, okupili smo se još jučer, danas nas čekaju trening i put. Nadam se da ćemo dobro odraditi pripreme," započeo je Dinamov napadač prije nego li je otkrio očekivanja:

"Očekujemo što bolje od sebe, to je sportski, naši ciljevi su jasni, da osvojimo prvenstvo i prođemo dalje u Europi. Imam velika očekivanja, mislim da mogu još više doprinijeti. Drago mi je što je sezona završila kako je, što smo jesenski prvaci. Nadam se da će to ići u još boljem smjeru. Zadovoljan sam svojim igrama, ali očekujem još više od sebe," zaključio je Topić.

Inače, Dinamo će u Sloveniji boraviti od danas do 17. siječnja, a 15. siječnja odigrat će prijateljsku utakmicu protiv austrijskog Hartberga. Po povratku u Zagreb, "Plavi" će odraditi još nekoliko treninga, a 22. siječnja ih čeka nastavak natjecanja i utakmica protiv FCSB-a u Europskoj ligi.

