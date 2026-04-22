Dinamo igra na neugodnom terenu na kojem dvije godine ne zna za pobjedu

Dinamo danas u sklopu 31. kola SuperSport HNL-a gostuje u Puli kod Istre 1961. Iako uvjerljivo prvi, Dinamu će ova utakmica biti od velike motivacije jer ih je na prvom gostovanju na Aldo Drosini ove sezone Istra pobijedila.

Tada je Istra u sklopu 13. kola slavila s 2-1, a oba pogotka postigao je Salim Fago Lawal. Nakon te utakmice pozivi na odlazak Kovačevića postali su najglasniji, ali su se Modri upravo nakon nje uzdigli i uspješno zaključili jesenski dio sezone.

No, gostovanje u Puli nije bilo kobno za Dinamo samo ove sezone, već i prošle. Naime, Dinamo u Puli nije slavio od siječnja 2024., odnosno više od dvije godine.

Posljednja pobjeda Dinama na Aldo Drosini bila je 27. siječnja 2024., kada je u sklopu 20. kola Mauro Perković postigao jedini pogodak na susretu.

Od tada je Dinamo na Drosini gostovao tri puta i, osim već spomenutog poraza u studenom, “kiksao” još dva puta. Osobito je teška bila prošla sezona kada je Istra, tada pod vodstvom Gonzala Garcije, dvaput u potpunosti nadigrala Dinamo.

Najprije su u sklopu 10. kola Mateo Lisica i Beyatt Lekoueiry zabili u remiju 2-2, da bi u 28. kolu Stjepan Lončar i Salim Fago Lawal, uz autogol Raula Torrentea, nanijeli 3-0 poraz Dinamu.

“Zadnje vrijeme Istra stvarno nije ležala Dinamu, ali vrijeme je da srušimo taj negativan niz. To je stvarno predugo i vjerujem da ćemo uspjeti”, rekao je u najavi utakmice Dinamov trener Mario Kovačević.

Zanimljivo, ovo nije prvi put da je Istra nanizala više utakmica bez poraza protiv Dinama na domaćem terenu. Ranije je taj niz često stajao na dvije utakmice, ali tri je Istra povezala i od 2004. do 2006., kada su Istrijani pobijedili jednu i remizirali dvije utakmice s Plavima.

Dodajemo da je posljednja Dinamova pobjeda u Istri u službenoj utakmici došla u rujnu 2024. Tada je u utakmici Hrvatskog kupa protiv Banjola, niželigaškog kluba smještenog pet kilometara južno od Pule, Dinamo slavio 3-1.

