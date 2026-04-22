FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BITNA UTAKMICA

Dinamo danas gostuje u Puli: Evo kada i gdje gledati?

×
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dinamo u susret ide bez dva bitna igrača, a Istra s novim trenerom

22.4.2026.
8:25
Sportski.net
Srecko Niketic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo danas gostuje u Puli protiv Istre 1961. Plavi u susret ulaze s prvog mjesta, s deset bodova više od drugoplasiranog Hajduka, dok je Istra sedma s 36 bodova.

Veliki udarac za gostujuću momčad bit će nedostatak Gabriela Vidovića, ali još će više nedostajati Scott McKenna. Vidović je istegnuo ligament koljena, dok je škotski stoper ostao u Zagrebu radi prevencije.

Istra, pak, s druge strane susret s Dinamom dočekuje s novim trenerom. Nakon poraza protiv Vukovara u prošlom kolu otkaz je dobio Španjolac Oriol Riera, a zamijenio ga je hrvatski stručnjak Krešimir Režić.

Bit će ovo teška utakmica u kojoj će domaćini pokušati stići do pobjede kojom bi se ponovno uključili u borbu za Europu, a gosti prekinuti niz od dvije godine bez pobjede na Aldo Drosini.

Utakmica 31. kola između Dinama i Istre 1961 igra se od 20:15, a prijenos možete pratiti na Max Sportu.

      Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Normalno je da nisam sretan s time, ali tu smo da to ispravimo'

Istra 1961DinamoHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
