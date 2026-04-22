Dinamo danas gostuje u Puli: Evo kada i gdje gledati?

Dinamo danas gostuje u Puli protiv Istre 1961. Plavi u susret ulaze s prvog mjesta, s deset bodova više od drugoplasiranog Hajduka, dok je Istra sedma s 36 bodova.

Veliki udarac za gostujuću momčad bit će nedostatak Gabriela Vidovića, ali još će više nedostajati Scott McKenna. Vidović je istegnuo ligament koljena, dok je škotski stoper ostao u Zagrebu radi prevencije.

Istra, pak, s druge strane susret s Dinamom dočekuje s novim trenerom. Nakon poraza protiv Vukovara u prošlom kolu otkaz je dobio Španjolac Oriol Riera, a zamijenio ga je hrvatski stručnjak Krešimir Režić.

Bit će ovo teška utakmica u kojoj će domaćini pokušati stići do pobjede kojom bi se ponovno uključili u borbu za Europu, a gosti prekinuti niz od dvije godine bez pobjede na Aldo Drosini.

Utakmica 31. kola između Dinama i Istre 1961 igra se od 20:15, a prijenos možete pratiti na Max Sportu.

