Dinamo gubi još jednog velikog talenta? Zagrizli su velikani europskog nogometa

Iako se pričalo kako Leon Jakirović ipak neće napustiti Dinamo, već će otići na posudbu, to bi se moglo promijeniti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naime, za talentiranog ljevonogog stopera postoji interes iz Njemačke i Italije. Kako piše Kicker, RB Salzburg i Inter Milan bacili su oko na velikog talenta koji je za Dinamo debitirao sa 16 godina. Salzburg i Inter poslali su ponude u nižem, jednoznamenkastom milijunskom iznosu za 17-godišnjeg braniča. Isti je portal Jakirovića usporedio s Joškom Gvardiolom, navodeći kako je Gvardiol bio sigurnija kupovina od Jakirovića jer je imao više iskustva, ali sama usporedba dovoljno govori o Jakirovićevu potencijalu.

Jakirović za Dinamo ima četiri nastupa, ali niti jedan ove sezone. To je potaknulo njegova oca Sergeja Jakirovića, bivšeg trenera Dinama, a sada Hull Cityja, da kaže kako će, ako ne dobije priliku, razvoj morati nastaviti u drugoj sredini. U tome su očito priliku vidjeli brojni velikani koji žele velikog talenta namamiti iz Dinama.

U borbu je od ranije uključen i Stuttgart, a Jakirovića želi i Napoli.

POGLEDAJTE VIDEO: Majstorije Dominika Kuzmanovića protiv Njemačke, čak je i zabio gol