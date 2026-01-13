FREEMAIL
IPAK ODLAZI? /

Dinamo gubi još jednog velikog talenta? Zagrizli su velikani europskog nogometa

Dinamo gubi još jednog velikog talenta? Zagrizli su velikani europskog nogometa
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Nakon Belinha Maksimir bi mogao napustiti i Leon Jakirović

13.1.2026.
10:40
Sportski.net
Davor Puklavec/pixsell
Iako se pričalo kako Leon Jakirović ipak neće napustiti Dinamo, već će otići na posudbu, to bi se moglo promijeniti.

Naime, za talentiranog ljevonogog stopera postoji interes iz Njemačke i Italije. Kako piše Kicker, RB Salzburg i Inter Milan bacili su oko na velikog talenta koji je za Dinamo debitirao sa 16 godina. Salzburg i Inter poslali su ponude u nižem, jednoznamenkastom milijunskom iznosu za 17-godišnjeg braniča. Isti je portal Jakirovića usporedio s Joškom Gvardiolom, navodeći kako je Gvardiol bio sigurnija kupovina od Jakirovića jer je imao više iskustva, ali sama usporedba dovoljno govori o Jakirovićevu potencijalu.

Jakirović za Dinamo ima četiri nastupa, ali niti jedan ove sezone. To je potaknulo njegova oca Sergeja Jakirovića, bivšeg trenera Dinama, a sada Hull Cityja, da kaže kako će, ako ne dobije priliku, razvoj morati nastaviti u drugoj sredini. U tome su očito priliku vidjeli brojni velikani koji žele velikog talenta namamiti iz Dinama.

U borbu je od ranije uključen i Stuttgart, a Jakirovića želi i Napoli.

POGLEDAJTE VIDEO: Majstorije Dominika Kuzmanovića protiv Njemačke, čak je i zabio gol

