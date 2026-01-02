Panika u Dinamu: Velikani se uključili u borbu za potpis Dominika Livakovića

Premda se povratak Dominika Livakovića u Dinamo činio kao gotova stvar, situacija se neočekivano zakomplicirala. Želja hrvatskog reprezentativnog vratara da ponovno stane na gol maksimirskog kluba je neupitna, no na adresu turskog Fenerbahçea, vlasnika njegova ugovora, stigle su ponude koje su čitav posao stavile pod veliki znak pitanja. Dinamo se odjednom našao u borbi s financijski moćnijim klubovima iz najjačih europskih liga.

Genoa u prednosti, Livakovićeva plaća problem za sve

Iako je Livakovićev agent, Andy Bara, potvrdio kako je vratareva prva i jedina želja povratak u Zagreb, put do realizacije tog transfera posut je preprekama. Glavni problem predstavljaju ponude koje stižu iz Europe, a prema informacijama turskih medija, najkonkretnija je ona talijanske Genoe. Talijanski prvoligaš navodno je ponudio posudbu s pravom otkupa vrijednim između tri i četiri milijuna eura, što je financijski izdašnije od Dinamove ponude koja se kreće oko tri milijuna eura.

Dodatni uteg za zagrebački klub predstavlja i Livakovićeva plaća. U Fenerbahçeu zarađuje oko 3,3 milijuna eura godišnje, iznos koji Dinamo teško može pratiti. Povratak bi stoga zahtijevao značajno smanjenje primanja od strane samog igrača. Koliko je taj iznos visok u europskim okvirima, svjedoči i interes nizozemskog velikana Ajaxa. Prema izvješćima, čelnici kluba iz Amsterdama ostali su iznenađeni visinom plaće, zbog čega su se vjerojatno i ohladili od posla.

Turski mediji bruje: Ajax, Brest i Verona prate situaciju

Upravo su turski mediji postali glavni izvor informacija o sudbini hrvatskog vratara. Novinar TRT Spora, Doruk Tecimer, ekskluzivno je objavio kako su se za Livakovićeve usluge kod njegovih zastupnika raspitivali francuski Brest, spomenuti Ajax te talijanska Hellas Verona. Iako se radi tek o početnim upitima, oni jasno pokazuju da je tržište prepoznalo priliku. Livaković, nezadovoljan statusom u Gironi gdje je na posudbi i bez ijednog nastupa u La Ligi, želi braniti kako bi zadržao formu uoči Svjetskog prvenstva.

Njegova situacija u španjolskom klubu postala je napeta, a trener Girone, Michel, javno je izrazio nezadovoljstvo, tvrdeći da Livaković "ne želi igrati" kako ne bi ugrozio mogući transfer. Naime, prema pravilima FIFA-e, igrač ne smije nastupiti za tri različita kluba u istoj sezoni.

Fenerbahçe, s druge strane, nema ništa protiv njegovog odlaska, pogotovo zbog novih pravila o broju stranaca u turskom prvenstvu. Međutim, turski velikan će konačnu odluku donijeti isključivo na temelju visine ponude, stavljajući emocije i želje igrača u drugi plan. Pred Dinamom su teški dani pregovora u kojima će morati pronaći način da pariraju izdašnijim ponudama i uvjere Turke da je Maksimir ipak najbolja adresa za njihova vratara.

