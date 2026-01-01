FREEMAIL
NE VIĐAMO IH ČESTO

Modrić raznježio pratitelje fotografijom djece: Pogledajte kako su ušli u 2026. godinu

Modrić raznježio pratitelje fotografijom djece: Pogledajte kako su ušli u 2026. godinu
Foto: Matija Habljak/pixsell

Bez pompe i reflektora, Modrić je još jednom pokazao koliko mu znači privatnost te koliko najvažnije trenutke voli dijeliti isključivo s najbližima

1.1.2026.
21:06
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (40) u novu je godinu ušao na sebi svojstven, emotivan i nenametljiv način. Umjesto glamuroznih dočeka i javnih proslava, svojim je pratiteljima na društvenim mrežama uputio novogodišnju čestitku kroz prizor koji najbolje oslikava ono što mu je najvažnije – obitelj.

Na fotografiji koju je podijelio vidi se njegovo troje djece, Ivan, Ema i Sofija, snimljeni s leđa kako zagrljeni stoje na krovu i promatraju noćnu panoramu grada.

Modrić raznježio pratitelje fotografijom djece: Pogledajte kako su ušli u 2026. godinu
Foto: Instagram Story

Iznad fotografije Luka je kratko napisao: „Sretna Nova godina!“, uz emotikone sklopljenih ruku i srca, što je izazvalo brojne reakcije i oduševljenje pratitelja.

Supruga najveća podrška

Bez pompe i reflektora, Modrić je još jednom pokazao koliko mu znači privatnost te koliko najvažnije trenutke voli dijeliti isključivo s najbližima. Intimna atmosfera fotografije simbolično je označila ulazak u novu godinu, ispunjenu mirom, zahvalnošću i obiteljskom toplinom.

Veliku ulogu u njegovu životu ima i supruga Vanja Modrić, s kojom je Luka u braku od 2010. godine. Par se upoznao još 2004., dok je Luka igrao za Dinamo, a Vanja radila u sportskoj agenciji. Od tada su nerazdvojni, a Vanja mu je tijekom cijele karijere bila najveća podrška – kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu. Zajedno su izgradili stabilan obiteljski život daleko od javnih skandala, fokusiran na djecu i međusobno povjerenje.

Radni blagdani 

Iako su blagdani za mnoge vrijeme odmora, Modrić ove godine ima radno božićno-novogodišnje razdoblje. Nakon prelaska u AC Milan, obveze na terenu ne prestaju, pa već u petak, 2. siječnja, sa suigračima putuje na Sardiniju gdje ih očekuje susret protiv Cagliarija.

Unatoč profesionalnim izazovima i velikim sportskim obvezama, Luka Modrić još jednom je pokazao da mu je obitelj temelj svega – i najljepši način za ulazak u novu godinu.

 

Luka ModrićDoček Nove Godine
komentara
