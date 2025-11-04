Ovakav crveni karton još nismo vidjeli: Dobio poljubac pa poludio

Vrlo bizarnu situaciju vidjeli smo na kraju utakmice Valladolida i Granade u 12. kolu druge španjolske lige. Igrač Granade Diego Hormigo zaradio je crveni karton kakav još nismo vidjeli.

Naime, nakon jednog naguravanja, igrač Valladolida Ivan Alejo poljubio je Hormiga u obraz. Potonji je na to poludio i žestoko odgurnuo Aleja te odmah zaradio crveni karton. "Jako sam nježan, prijatelji mi to uvijek kažu", našalio se nakon utakmice Alejo koji je Hormigu udijelio "poljubac smrti".

"Znao sam da je na rubu i da će svakog trena puknuti. Poljubio sam ga i pustio mi je ruku... Mislim da je nogomet za pametne ljude, a ne za budale. Na kraju, moraš znati iskoristiti sve, i na kraju sam bio pametniji. Bilo je to jasno isključenje. Utakmica je tu završila i nemam više što reći", kazao je lukavi Alejo.

Inače, za momčad Valladolida, koja je pobjedom skočila na sedmo mjesto La Lige 2, nastupaju dva bivša igrača Hajduka, Stanko Jurić i Stipe Biuk.

