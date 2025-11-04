Xabi Alonso otvoreno o svom bivšem igraču: 'On je poseban, dugujem mu puno'
Ovog ljeta prešao je Liverpool, koji je za njega platio 125 milijuna eura odštete
Trener Real Madrida Xabi Alonso pun je hvale za svog bivšeg igrača Floriana Wirtza, koji u Liverpoolu još nije uspio uhvatiti formu iz protekle dvije sezone dok je igrao za Bayer Leverkusen.
Bayer je u sezoni 2023-24. osvojio duplu krunu pod vodstvom Alonsa, s tim da je do naslova u Bundesligi došao bez poraza. Wirtz je te sezone upisao 18 golova i 20 asistencija u svim natjecanjima te je proglašen za najboljeg nogometaša Bundeslige. Njemački reprezentativac je u zadnje dvije sezone u Bayeru ubilježio 34 pogotka i 35 asistencija.
Ovog ljeta prešao je Liverpool, koji je za njega platio 125 milijuna eura odštete. U engleskom prvaku je u 14 utakmica ostvario tri asistencije, ali se još nije upisao u strijelce.
"Dolazak u Liverpool je velika promjena za njega i treba mu vremena da se adaptira. On je poseban igrač, ima kvalitetu, karakter i vrlo je kompetitivan. Zbog njega sam vjerojatno i dobio posao u Realu, i vrlo sam mu zahvalan", rekao je trener Reala uoči večerašnjeg gostovanja kod Liverpoola u Ligi prvaka.
Alonso dobro zna što govori jer je kao igrač pet godina proveo u Liverpoolu, odigravši 210 utakmica za "Redse".
