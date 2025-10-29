Vinicius se sjetio oglasiti tri dana nakon utakmice: Evo što je napisao nakon divljanja na Alonsa

Strasti su očekivano bile visoke na El Clasicu kojeg je u Madridu Real protiv Barcelone dobio 2:1.

Očekivano par dana nakon nedjeljne utakmice još uvijek traje 'after' pa se tako tek sad javio i Vinicius Jr. koji je svojim ponašanjem i ljutnjom na trenera kada ga je ovaj izvadio iz igre, praktički ukrao show Mbappeu i Bellinghamu koji su riješili pitanje pobjednika golovima i asistencijam.

Brazilac je vikao "Zašto uvijek mene?" i ljutito krenuo prema tunelu te odbio pozdraviti trenera, ali i uopće sjesti na klupu, zbog čega je stručni stožer morao intervenirati.

Prema izvještaju novinara Pipija Estrade u El Chiringuitu, Alonso je odmah poslao člana stožera da ode po Viniciusa i vrati ga na klupu.

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.



Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.



A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

"Danas se želim ispričati svim navijačima Real Madrida zbog svoje reakcije prilikom izmjene u El Clásicu. Kao što sam to već učinio osobno tijekom današnjeg treninga, želim se ponovno ispričati svojim suigračima, klubu i predsjedniku. Ponekad me ponese strast jer uvijek želim pobijediti i pomoći svojoj momčadi. Moj natjecateljski duh proizlazi iz ljubavi koju osjećam prema ovom klubu i svemu što on predstavlja. Obećavam da ću se i dalje boriti svake sekunde za dobrobit Real Madrida, kao što to činim od prvog dana.", napisao je Vinicius tek nakon što je par dana proveo s djevojkom u Monacu gdje su viđeni u zabavnim situacijama.