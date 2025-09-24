Sportski direktor Rijeke: 'Klub nije prodan, a Fruku i Jankoviću je propao transfer'

Burna su vremena na Rujevici. Rijeka je nakon sedam kola na predzadnjem mjestu u HNL-u, Radomir Đalović je smijenjen, Victor Sanchez je počeo s remijem i porazom, a klub je već dugo u dogovrima o prodaji, ali ništa još službeno nije riješeno.

“To još ništa nije potpisano, pitanje je hoće li do toga doći", rekao je sportski direktor Darko Raić-Sudar za Sportalo. "U kontaktu sam s Miškovićem, bilo je ozbiljnih razgovora i otišlo se daleko. Znate kako je, dok se ne potpiše, dok se ne plate novci, nema ništa. Još se ništa nije desilo, pitanje je hoće li se desiti. Kažem, bili su ljudi na pregovorima, ljudi su pregledali klub, imali komunikaciju, njihovi odvjetnici…

Bili smo i mi u kontaktu s njima, u razgovorima vezano za sportski dio. Malo je to što mogu sada reći, klub još nije prodan, Mišković je tu. Što će biti, to je pitanje za Miškovića". rekao je Raić-Sudar i komentirao transfere Tonija Fruka i Nike Jankovića koji se nisu dogodili.

'Na zimu ćemo sigurno nekoga prodati, moramo'

“Mišković je ispregovarao otkup od Fiorentine 50% prava. To je bila naša želja, jer Toni je igrač Rijeke i jedan od najvrjednijih koje imamo. Bilo je upita, dosta razgovora, ali cilj je bio da ga ostavimo i njega i još neke koji su nam bitni, kako bismo pokušali ući u grupnu fazu Europe. To smo i napravili. Prodaja Jankovića bila je gotovo sigurna stvar pa se izjalovila, a znate i sami, puno se stvari mora poklopiti da bi sve strane bile zadovoljne i da se transfer realizira.

Mi smo klub koji mora prodavati, od toga živimo i tako punimo proračun. Na zimu ćemo sigurno nekoga prodati, da bismo imali financijsku stabilnost do kraja sezone, jer bez toga ćemo imati problema", otkrio je Raić-Sudar i za kraj govorio o novom stadionu.

“To je priča koju Mišković gura već neko vrijeme. Ima projekt, ali sada je sve u fazi čekanja, treba od grada dobiti dozvole, tu je i GUP, bez toga se ne može dalje. On ima želju to napraviti i čak ima investitore koji su spremni ući u taj projekt. Ali bez papira i bez podrške politike, teško je išta realizirati. Hoće li se to dogoditi, iskreno, ne znam. Mišković vjeruje u tu priču i pokušat će sve da je ostvari. To mu je neki osobni cilj, volio bi to ostaviti Rijeci. Ali ne ovisi sve o njemu, ima tu još puno ljudi i čimbenika koji moraju stati iza toga", zaključio je Darko Raić-Sudar.

