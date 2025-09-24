Riječanima se ovo više ne može tolerirati: Cijela momčad mora na krizni sastanak

Nogometaši hrvatskog prvaka Rijeke poraženi su u ponedjeljak na gostovanju u Viknovcima kod Vukovara u sedmom kolu SuperSport HNL-a. Riječani su tim porazom ostali prikovani za pretposljednje mjesto na prvenstvenoj ljestvici, a dosad su upisali samo jednu pobjedu uz po tri remija i poraza.

Kako piše Novi list, vodstvu kluba je prekipjelo te će se stoga cijela prva momčad morati pojaviti na sastanku kod predsjednika Damira Miškovića. Poručeno im je da se ovakav pristup bez truda, energije i odgovornosti više neće tolerirati jer im plaće i premije stižu redovito, publika je i dalje vjerna klubu, a igrači jednostavno ne pokazuju dovoljno na terenu. Jasno je rećeno kako se blamaže poput one u Vinkovcima više neće tolerirati.

Sve novosti o Rijeci čitajte na portalu Net.hr.

Rijeka je u toj utakmici dvaput vodila samo da bi domaćini preokrenuli rezultat zahvaljujući neopreznosti i dekoncentraciji igrača Rijeke koji su se očitali u skrivljenom kaznenom udarcu. Riječka obrana djelovala je potpuno izgubljeno u nekim trenucima te je jasno kako se to više ne može događati.

Foto: Vasilis Ververidis/motion Team/e

Čak je i najbolji igrač hrvatskog prvaka Toni Fruk nakon utakmice rekao: "Uz dužno poštovanje Vukovaru, mene je sram. Naš nastup bio je sramotan. Vodili smo dvaput i pustili suparnika da se vrati u život. Igrali smo bez energije, bez želje. Sve nas treba biti sram."

POGLEDAJTE VIDEO: Ines se javila s Maksimira nakon posljednjeg treninga Dinama prije dvoboja s Fenerbahčeom