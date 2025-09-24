TEŽAK UDARAC /

Zvijezda Barcelone operirana: Evo koliko dugo će čekati na povratak sjajnog veznjaka

Foto: Profimedia

Dvadesetjednogodišnji španjolski reprezentativac, kojem je puknuo prednji križni ligament (ACL) u studenom 2023., ozlijedio je desno koljeno na treningu u kolovozu.

24.9.2025.
9:46
HINA
Profimedia
Veznjak Barcelone Gavi bit će izvan terena do pet mjeseci nakon što je operirao koljeno zbog ozljede meniskusa, priopćio je katalonski klub.

Dvadesetjednogodišnji španjolski reprezentativac, kojem je puknuo prednji križni ligament (ACL) u studenom 2023., ozlijedio je desno koljeno na treningu u kolovozu nakon što je nastupio u prve dvije prvenstvene utakmice Barcelone.

"Gavi je imao artroskopiju kako bi se riješila ozljeda medijalnog meniskusa koji je zašiven. Vrijeme oporavka procjenjuje se na oko četiri do pet mjeseci", navodi se u Barcinom priopćenju objavljneom kasno u utorak.

Foto: Profimedia

Barcelona je trenutno druga u La Ligi, zaostaje za Real Madridom pet bodova, ali ima utakmicu manje. U četvrtak gostuju kod Real Ovieda.

