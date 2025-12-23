FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMA STAJANJA /

Brazilska legenda odslužila je zatvorsku kaznu, sada kupuje klub i dovodi sebe kao pojačanje

Brazilska legenda odslužila je zatvorsku kaznu, sada kupuje klub i dovodi sebe kao pojačanje
×
Foto: Profimedia

Alves nije igrao od siječnja 2023. kada je uhićen u Barceloni

23.12.2025.
12:46
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši branič Barcelone i Brazila Dani Alves finalizirao je detalje za preuzimanje portugalskog trećeligaša Sporting Clube de São João de Ver, objavio je ESPN.

Alves, koji sada ima 42 godine, također razmatra mogućnost da zaigra za klub, a prema lisabonskom Radiju Observador, Brazilac će igrati za klub najmanje do lipnja 2026.

Ranije ove godine, Alvesu je španjolski sud poništio presudu za silovanje 23-godišnje žene nakon žalbe objasnivši kako nema "dovoljnih dokaza" da se isključi Alvesova pretpostavka nevinosti. Tužiteljstvo se nije složilo s oslobađajućom presudom, a slučaj je sada pred španjolskim Vrhovnim sudom.

Vjeruje da za 30 dana može biti u formi

Alves nije igrao od siječnja 2023. kada je uhićen u Barceloni nakon što je optužen za seksualni napad. U veljači 2024. sud u Barceloni osudio ga je na 4,5 godine zatvora. Sportašu je također naloženo da plati 150.000 eura odštete navodnoj žrtvi silovanja. Bio je u zatvoru od 20. siječnja 2023. do ožujka 2024. dok nije pušten nakon što je platio milijun eura (tada 1,2 milijuna dolara).  Međutim, nogometašu nije bilo dopušteno napustiti Španjolsku.

Otkad je pušten iz zatvora, Alves radi kao agent, ali nije odustao od ideje povratka na teren i eventualnog dobivanja trenerskog certifikata. Trenira kod kuće i vjeruje da mu treba samo 30 dana da se vrati u formu kako bi bio dostupan svojoj novoj momčadi. Alves je posljednji put igrao 8. siječnja 2023. za Pumas u Liga MX.

Branič, koji je u Europi igrao i za PSG, Juventus i Sevillu, također se okrenuo vjeri zbog problema koje opisuje kao najmračnije razdoblje svog života. Opisuje sebe kao "učenika Isusa Krista" i redovito dijeli biblijske citate i vjerske poruke sa svojih 35 milijuna pratitelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Zabava, smijeh i puno živciranja! Pripremite sredstva za smirenje: Vrijeme je za rukomet

Dani AlvesBarcelonaSilovanjePortugalska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEMA STAJANJA /
Brazilska legenda odslužila je zatvorsku kaznu, sada kupuje klub i dovodi sebe kao pojačanje