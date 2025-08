Đalović nakon bolnog ispadanja: 'Jesam li ja u nečemu pogriješio? Ne, u ničemu!'

Rijeka nakon bolnog ispadanja iz drugog pretkola Lige prvaka od Ludogoreca, prelazi na treće pretkolo Europske lige, ali i kreće u novu sezonu HNL-a.

Momčad s Rujevice je prošlu sezonu završavala u velikim okršajima protiv Slaven Belupa protiv kojeg je utakmicama u nizu osvojila dvostruku krunu, a upravo protiv Slavena otvara i novu sezonu.

Na konferenciju za medije stigli su trener Radomir Đalović te veznjak Niko Janković.

"Dobro znate da branimo naslov, branimo Kup, igramo protiv jedne ozbiljnije momčadi protiv koje smo vodili borbe u zadnje dvije utakmice. Oni su se pojačali, imaju novog ozbiljnog trenera, mojeg kolegu kojeg dobro poznajem, na školi. Očekuje nas jedna teška i zahtjevna utakmica, sigurno, posebno poslije utakmice koju smo imali u Razgradu i poslije velikog pražnjenja, ali to nikog ne interesira, ljudi koji dođu na utakmicu doći će gledati pravu Rijeku. Mi ćemo se dobro spremiti, dobro odmoriti, imamo još jedan dan za regeneraciju, posložiti se i probati otvoriti prvenstvo na najbolji mogući način, a to je pobjeda", rekao je Đalović, a nakon njega obratio se i Janković:

"Što se tiče Ludogoreca, jedna bitka je izgubljena, ali rat se nastavlja, naš europski put se nastavlja. Uvjeren sam da će se ove sezone na jeseni na Rujevici igrati Europska liga, jer mi tamo nismo izgledali kao neka razbijena vojska, nego smo se čak i s devet igrača dobro branili. Što se tiče utakmicu u nedjelju, mi smo spremni i idemo po prva tri boda. Sedma sila traži nekog krivca za ovu utakmicu. Mi smo prije svega jedna momčad, jedna ekipa. Mi sa šefom i cijelim stručnim stožerom smo Rijeka i ne damo jedni na druge. To je jednostavno sport, to je nogomet, nekad izgubiš, nekad pobijediš. Pogotovo mi je žao našeg Rukija (Rukavine), to je bio jedan trenutak nepažnje koji se jednostavno ne može više vratiti. Ja sam siguran da će ovo biti njegova sezona i da će donijeti puno radosti Rijeci i riječkim navijačima."

'Ludogorec je bio mrtav'

Trener o velikom pražnjenju protiv bugarske momčadi.

"Sigurno da je bila velika potrošnja, ali moramo to zaboraviti i potisnuti. Mi smo došli u situaciju da igramo Ligu prvaka zato što smo bili prvi u prvenstvu. Počinjemo opet u prvenstvu gdje imamo velike ambicije. Potrošnja je bila velika, Niko Janković je pretrčao 16 kilometara na utakmici. Ogromna je potrošnja bila, ali oni su spremni, oni su profesionalci, dobro će se odmoriti što se tiče utakmice. Žao mi je samo igrača jer su baš dali sve od sebe. Ono što sam rekao i na početku, Liga prvaka ne prašta neke greške, a mi smo ih napravili u ove dvije utakmice dosta i ne krivim nikog. To je nogomet što je rekao i Niko Janković, idemo dalje. Ostaje neka gorčina jer mislim da smo mogli puno više, a ne zato što je Ludogorec loš kako se predstavlja, kako se piše. Već zato što smo mi bili dobri u obje utakmice. Kod 1-1 ja sam bio uvjeren da je Ludogorec djelovao mrtav. Moje viđenje, svak ima svoje viđenje. To je nogomet, rekao sam i ovdje kad ste me pitali kakvu možemo očekivati Rijeku. Možemo očekivati dobru rijeku, ali to su neki detalji koji ti promijene i usmjere utakmicu. Čak mislim da smo ostali samo bez Rukavine da bi uspjeli doći do jedanaesteraca, to je moja mišljene. Već poslije s dva igrača manje prvi produžetak smo izdržali, a poslije je bilo teško. Kažem, sigurno da je velika žal, da je krivo i da je igračima posebno mi je igrača žao, ali to je život. Nastavljamo svoj put dalje, prva i iduća je najbitnija, a to je Belupo. Nema vremena, kao što neće biti vremena za puno rasprave i poslije Belupa, jer vidjeli ste svaka dva ili tri dana u ovom mjesecu igramo utakmice."

Đalović bi ove sezone mogao imati širok kadar igrača.

"Širok kadar... Vidjet ćemo za promjene za nedjelju. Igrači više vole igrati utakmice nego trenirati. Tek smo počeli, imamo tek dvije utakmice. Sigurno da su u umoru Janković i još par igrača koji su ovu utakmicu igrali 120 minuta, ali opet će se odmoriti što se tiče toga, a ovo drugo vidjet ćemo. Dobit će sigurno i drugi igrači priliku. Trenirali su dobro, zato smo igrali utakmice da budu spremni. A i dobili su priliku, prilika je i kad uđeš, prilika je ovdje bila i Brinje Grosuplje kad smo igrali u 11, svaki trening je prilika."

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Je li Kreilach u konkurenciji?

"Je, u konkurenciji je", potvrdio je Đalović pa se osvrnuo na momčad Slavena.

"Oni imaju novog trenera, izuzetno dobrog, talentiranog, koji je sa mnom na školi, koji je bio cijelo vrijeme tamo s Kovačevićem. Otišli su im dva - tri igrača, a dva - tri igrača su dobra doveli kao što su Mitrović, kao što je Božić, kao što je Išasegi desni bek, kao što je golman iz Veleža. Pojačali su se, u pripremama su igrali dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Osijeka, mislim da nisu izgubili ni jednu utakmicu. Tu imali su neke ozlijeđene igrače, vidio sam jednu momčad koja je, vidjeli ste, u zadnje dvije utakmice, tu došla da nam uzme sve. Ako se sjećate, došli su da nam uzmu i prvenstvo i Kup. Kažem, respektiramo ih, cijenimo ih, ali gledamo sebe. Mislim da mi moramo biti pravi, probati što prije zaboraviti Ludogorec i što prije se prešaltati na prvenstvo od kojih živimo svi. Jer bez prvenstva ne bi bilo ni Lige prvaka koja je bila, ni Ludogoreca, ni ovih šansi koje imamo opet u Europi."

Niko, kako se prebaciti između dvije europske utakmice na Belupo?

"Pa nema što, ovo je naš posao, mi živimo za ovo, za ovo smo plaćeni, tako da se treba što bolje odmoriti. Napravili smo jučer navečer regeneraciju, tako da smo jednostavno spremni, bit ćemo odmorni i idemo po prva tri boda."

Kakva je reakcija nakon Ludogoreca, vidjeli ste da možete, da imate to u nogama?

"Pa je, najbitnije je kod nas što nas krasi, što nas je krasilo je prošlu sezonu, mi smo prije svega jedna ekipa i momčad i tu na čelu s našim šefom i nikad ne damo jedni na druge, tako da kod nas nema krivca, kod nas smo krivi svi, dignut glave i jednostavno ja sam uvjeren da će se ove jeseni na Rujevici igrati Europska Liga."

'Moraš biti malo namazan'

Osvrnuo se zatim Đalović na Rukavinu koji je dobio crveni karton protiv Ludogoreca.

"Jesam i s Rukavinom i s Frukom, posebno sa Rukavinom, on je mlađi igrač, svjestan je svega i njemu je najteže, ja znam sve. Rukavina je naš bitan igrač i meni je samo krivo što neću moći računati, sad koliko znamo jednu utakmicu, a možda i više na njih dvojicu u Europi, ali to je nogomet, to je život, to je cijena odrastanja i kažem, mene samo boli što sam te stvari bio napomenuo prije utakmice, što sam rekao i ovdje kad ste me pitali, samo te stvari nas mogu, a te stvari su skupe. I sad nitko ne kaže da možda drugi karton od Fruka i nije bio, nego je uhvaćen VAR kako stoji noga, pa da možda penal u trećoj minuti ovdje na Rujevici nad Majstorovićem koji je bio, je bio evidentan poslije kornera, pa VAR ne vrati, a tamo sve vrati. To su neke stvari koje se čine male, ali sitnice, ili da smo mi, da je Niko pao, pa bi možda bio i crveni karton za njihova golmana ovdje u 15. minuti. Moraš biti malo i ono što se kaže 'namazan', ali dobro, to je nogomet, kažem opet ponavljam, Rukavina je prije svega mlad i kvalitetan igrač i pričali smo već s njim, dali smo mu javnu podršku i njemu i Fruku, idemo dalje i probat ćemo da se on, da se prije svega on što prije vrati i mi da se izdignemo."

Kako vam se čini novo prvenstvo, od ostalih tih pretendenata? Vi i Hajduk imate Europu, Osijek se opet pojačao, Dinamo nema te obaveze tijekom kolovoza... Kako gledate to slaganje karata u ovoj sezoni?

"Kao što sam rekao i prije, pratim normalno, ali više sam koncentriran na svoju momčad. Gledajući ostale, sigurno će biti opet zanimljivo, da će svi se pojačati, svi imaju svoje ambicije, tako da očekujem baš zanimljivo prvenstvo."

Ponovno je Đalović upitan da komentira suđenje.

"Što da kažem... Sve ok, ako je svirao penal, nema problema, ali imamo situaciju istu poslije toga gdje Čop ide sam na golmana i lopta isto od trave udara njihovog zadnjeg obrambenog igrača u ruku. Imamo opet ruku i sad imamo mi igrača više. Ali dobro, opet, ne treba se vraćati, ja gledam na te stvari i na život, teško je, sigurno da je utjecao, ali mislim da smo mi i pored svega morali spriječiti te neke stvari, morali biti pametniji. Sve ok, slažem se i ovdje i tu da se javio VAR, ali mi se moramo smiriti, da u tim situacijama i Ruki ne ide tako. To je želja, to je mladost, ne možeš mu ništa, on je od silne želje da uzme loptu, s tim da u toj akciji, sekundu prije, desetinku je bio faul nad Gojakom, među tri igrača. On je krenuo svirati faul nad Gojakom... Ali dobro, nitko te ne pita, mi smo ispali. Možemo mi sad govoriti, to su neke stvari, treba zatvoriti tu stranicu, okrenuti se novim izazovima, brzo dolaze, zahtjevni su, to je to."

Pogreške se događaju, no misli li Đalović da je on negdje pogriješio?

"Ne! Ne, ni u pripremi, ni u bilo čemu niti me je u bilo čemu Ludogorec iznenadio. Ako uzmem utakmicu ovdje, imali su jednu situaciju, ali mi pričamo o Ludogorecu kao da je... Ludogorec je ozbiljna momčad, Ludogorec petnaest godina igra... četrnaest godina igra svaki put neko od europskih natjecanja. Prošle godine su igrali Europsku ligu, njima nitko nije otišao, od prošle godine doveli su igrače za dva, za tri milijuna. Ja mislim da smo mi bili... ne da je Ludogorec bio loš, nego da smo mi bili dobri u te dvije utakmice. Ovdje su nam kreirali jednu situaciju, tamo smo malo ušli lošije u utakmicu, ali taj jedanesterac, mislim kod 1-1 kad smo zabili gol da nismo dobili crveni karton, da se pitalo sve nas, to je moje mišljenje."

Niko, spomenuo si nekoliko puta plasman u skupini Europske lige, misliš baš na EL ili može bilo koja europska, tipa Konferencijska?

"Nama je od početka bio cilj igrati u nekoj od europskih skupina, ali precizirano na Europsku ligu, da."

Pretrčao je Niko 16km protiv Ludogoreca, a ne djeluje umorno već kao da jedva čeka sljedeću utakmicu.

"Pa je, jedva čekam sljedeću utakmicu, najviše zbog tog poraza, zbog novog dokazivanja i želimo što prije vratiti se na pobjedničke staze."

Kako ti se čini Rukavina? Je li poljuljan?

"Ma nema poljuljanosti, mi smo mu dali svu podršku, cijela ekipa i kao što sam već na početku rekao, ja sam siguran da će on ove sezone na Rujevici donijeti, ne na Rujevici nego naravno, donijeti puno radosti Rijeci i riječkim navijačima, a što se tiče ove utakmice, mi smo točno znali što trebamo raditi. I mi smo se osjećali puno bolje kad smo zabili za 1-1 i ja se isto slažem da nije bilo tog crvenog kartona da bi na kraju pobijedili.

Đalović je ranije napravio pauzu kad je spomenut 'široki kadar'. Misli li da ima široki kadar ili ne?

"Ne, mislim da imam kadar, a širinu ćemo vidjeti. Imam kadar, a širina se potvrđuje na terenu kad dobiješ priliku, izađeš pa odgovoriš zahtjevu, onda potvrđuješ širinu."

'On je možda moja jedina greška'

Ponovno o tome je li ekipa umorna i očekuju li se promjene?

"Vidjet ćemo i kakvi smo sa zdravstvenim stanjima, mi smo zaboravili da sigurno jedan od naših najbitnijih igrača u ovoj situaciji i utakmici protiv Ludogoreca je bio Dejan Petrovič koji u 20. minuti dobio udarac. Nije mogao, paralizu imao, ja sam ga 25 minuta pitao 10 puta može li nastaviti. To mi je možda jedina greška što ga nisam odmah izvadio. Čovjek nije mogao, a od 20. do 45. minute svaki put mi je govorio da može, da može... Dobio udarac i morali smo ga izvaditi na poluvremenu. To je isto bio jedan veliki naš problem i to mi je možda greška moja, jedina, što ga nisam odmah izvadio u 20. minuti. Ali, kako sam ga svaki put pitao, 'može čekaj do poluvremena' i onda smo tu patili jer on stvarno je bio u lošem stanju. Momak koji sigurno da je ostao da bi nam još više donio, jer ima trkačku moć, znate sami koliko nam on znači. Vidjet ćemo i kakva je situacija s njim za Belupo. U 20. minuti ga je Stanić udario koljenom u leđa, dečko nije mogao nastaviti dalje, a nije bio ni karton. Znači, u 20. minuti."

Ima li novosti oko mogućih transfera?

"Baš nemam nikakvih novosti. Ono što sam rekao i prošli put trebamo samo vidjeti zbog ovih kartona koliko će nam biti ti igrači kažnjeni, pa da vidimo koga ćemo prijaviti, koga ne za Europu. Ja se ponašam kao da su svaki dan tu. Ako se nešto desi, desi. Tako djelujemo, tako funkcioniramo. Prošli put otišao je Paša iz autobusa, Smola iz autobusa, pa smo se uspjeli namjestiti i ovaj put ćemo se uspjeti namjestiti. Ja ponavljam, najsretniji bi bio da nitko ne ode jer mislim da ti igrači koji su traženi, imaju ozbiljnu kvalitetu i ako dođe neka ponuda koja zadovoljava predsjednika i klub, sigurno da i oni idu dalje, kao što vidjeli ste i sad. Uspjeh svih nas da je naš igrač od prije godinu dana se proda za 25 milijuna."

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Na pitanje Jankoviću je li zadovoljan ili ne kako je medijski popraćena utakmica, riječ je uzeo Đalović.

"Ja mislim da je sad neka druga ekipa igrala da to bi bio naslov 'oštećeni', 'junački ispali', heroji s osam igrača', ovdje se stavlja kao da je Ludogorec jedna prosječna momčad. Ali dobro, ja nemam nikakav problem s tim. Bio je Ludogorec dobar ili loš, mi smo ispali, nismo uspjeli proći. Mislim, kad sagledam sve i analiziram utakmice, da smo bili bliže prolazu. Jer mi smo igrali koliko? 180 skoro 195 minuta igrali egal s njima. Znači smo imali i dva igrača manje. Obje utakmice i prvi produžetak. Da smo bar ostali u istom brojčanom odnosu... Kada smo izjednačili, ja sam vidio jedan nemoćan Ludogorec i jednu Rijeku koja je sigurno, sigurno u prolazu... Sad 'sigurno'..., ali mislim da smo dobro izgledali i da bi u zadnjih 15 minuta, ako bi otišli u produžetke, bili puno bliže u prolazu."

Odgovorio je i Niko.

"Moram se složiti sa šefom sve što je rekao, sve se slažem. Eto, mene jedino malo smeta što se uvijek traži neki krivac, jer mi smo ekipa, mi smo momčad, mi ne damo jedni na druge nikad. Tako da nema krivca, jednostavno borili smo se... i sad samo gledat naprijed i prvu sljedeću utakmicu i odmah pobijediti. Rukavini se to eto dogodilo. Nije on to htio, naravno. Jednostavno, jedan neoprezan start koji sad ne može više vratiti, tako da nema više smisla pričati o tome i to je to."

O mogućem odlasku Jankovića.

"Prije svega mi smo ovdje profesionalci, mi smo za ovo plaćeni, ovo je naš posao, kao što vi radite svoj. Tako da sam jedino isključivo fokusiran na Rijeku, dajem sve od sebe, kao što svi dajemo sve od sebe i na svakom treningu i na svakoj utakmici. Radim ono što je u koristi kluba, što predsjednik Mišković kaže, tako će na kraju biti. Što se tiče te prodaje ili potpisivanja novog ugovora, to je sve u službi kluba i u koristi kluba", pojasnio je Janković.

Kako to da Jankov nije dobio priliku u ove dvije utakmice?

"Jankov je dobio priliku proti Brinja iz Grosuplja i dobio je priliku na svakom treningu. Jel' ti misliš da ja ne bih stavio Jankova, da sam u tom trenutku mislio da nam Jankov može nešto donijeti? Ja isto želim dobro sebi i njima i cijeloj momčadi. Jankov je dobar igrač, još treba trenirati da se pokaže. Bila je utakmica proti Grosuplja u 11, pa su bili pripreme, pa jučer je bio trening, pa prekjučer bio trening. Kao što sam rekao, svaki trening je dokazivanje, svaki trening. Imamo Gojaka koji je ušao i zabio gol, imamo Fruka na toj poziciji, imamo Nika na toj poziciji. Sve je okej, odličan igrač, top. Ja ga jedva čekam staviti i da on bude pravi i da razvali. Očekujem puno više od njega."

POGLEDAJTE VIDEO: Chelfi o prvim danima u Barceloni: 'Ma, fenomenalno je! Već sam puno naučio! Čak je i hrana vrhunska'