Izbornik Dalić prelomio nakon plasmana na SP: 'Neću više pokušavati s tim'

Posljednjih mjeseci smo bili pod pritiskom kvalifikacija, ali uspjeli smo sve obaviti kako treba, zadovoljno je komentirao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon izborenog novog plasmana na SP.

Hrvatska je u petak pobijedila Farske otoke na Rujevici s 3-1 i time definitivno osigurala sedmi odlazak u svojoj povijesti na SP. Dalić će po treći put voditi Hrvatsku na velikoj sceni, a prethodno je ostvario nevjerojatne rezultate - srebrnu medalju 2018. i brončanu četiri godine kasnije.

„Hvala dečkima, hvala našim navijačima i svima koji su bili uz nas. Bila je teška utakmica, znali smo da će biti tako, ali smo na kraju slavili. Malo smo se opustili, proslavili i idemo dalje. Želimo u zadnjem susretu također pobijediti premda neće biti nimalo lako u Crnoj Gori. Na gostujućem terenu i protiv teškog suparnika, ali naš je plan zaokružiti najuspješnije kvalifikacije u povijesti“, rekao je Dalić i osvrnuo se kratko na susret.

„Nije bilo dobro u prvom poluvremenu. Slabo smo trčali, puno griješili i nije nas bilo u duelima. Međutim, uspjeli smo preokrenuti rezultat i Farski otoci su, mislim, po prvi puta u zadnje dvije godine izgubili s dva pogotka razlike“.

'Neću više pokušavati s tim'

Dalić je na poluvremenu odlučio prekinuti sustav igre s trojicom u obrani već se vratio na poznati hrvatski sistem s četvoricom u zadnjem redu.

„Sve medalje, sve uspjehe smo ostvarili s četvoricom u obrani. Pokušali smo s trojicom, ali nemamo vremena za to uigravati i nama to ne ide. Neću više pokušavati s tim. Ispred nas je šest ili sedam mjeseci priprema. Moramo prvenstveno raditi na selekciji igrača i spremni dočekati Svjetsko prvenstvo.

Musa? Pokazao je najviše od svih napadača uoči utakmice i zato je počeo od prve minute. Zabio je sjajan pogodak. Rekao sam svima, gleda se sve, svaka minuta na treningu je važna. Ponašanje u hotelu, za večerom, sve gledamo i na osnovu toga odlučujemo“, zaključio je hrvatski izbornik.

