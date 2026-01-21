Crnogorski napadač opet pocrvenio: Nakon Suareza 'glumio' i Zidanea

Napadač Preston North Enda koji je u studenom zabio prvi pogodak u 2-3 porazu Crne Gore od Hrvatske, Milutin Osmajić, opet luduje.

Naime, Osmajić je jučer na utakmici protiv Hulla Sergeja Jakirovića "glumio" Zidanea i glavom udario engleskog veznjaka Johna Lundstrama. Ovo mu nije bio prvi incident otkako je u Engleskoj. Prošle sezone bio je suspendiran na osam utakmica jer je ugrizao Owena Becka, a ove na devet utakmica jer je rasistički vrijeđao Hannibala Mejbrija. Sada bi crnogorski napadač opet mogao mirovati, a pitanje je koliko, budući da se novi slučajevi češće kažnjavaju strože ako postoje prijašnji incidenti.

Osim neigranja Osmajić je morao plaćati i kazne. Tako ga je ugriz koštao 15 tisuća funti, a rasizam 21 tisuću.

Preston’s Milutin Osmajic



8 match ban v Blackburn for biting Owen Beck



9 match ban this season for racially abusing Hannibal Mejbri



Now he’s just headbutted John Lundstram



Liability pic.twitter.com/o5MP5hjtTP — Footy Central (@FootyCentralX) January 20, 2026

