LUDA GLAVA /

Crnogorski napadač opet pocrvenio: Nakon Suareza 'glumio' i Zidanea

Crnogorski napadač opet pocrvenio: Nakon Suareza 'glumio' i Zidanea
Foto: Martin Rickett/pa Images/profimedia

Ranije je već bio suspendiran radi rasizma i ugriza

21.1.2026.
8:14
Sportski.net
Martin Rickett/pa Images/profimedia
Napadač Preston North Enda koji je u studenom zabio prvi pogodak u 2-3 porazu Crne Gore od Hrvatske, Milutin Osmajić, opet luduje.

Naime, Osmajić je jučer na utakmici protiv Hulla Sergeja Jakirovića "glumio" Zidanea i glavom udario engleskog veznjaka Johna Lundstrama. Ovo mu nije bio prvi incident otkako je u Engleskoj. Prošle sezone bio je suspendiran na osam utakmica jer je ugrizao Owena Becka, a ove na devet utakmica jer je rasistički vrijeđao Hannibala Mejbrija. Sada bi crnogorski napadač opet mogao mirovati, a pitanje je koliko, budući da se novi slučajevi češće kažnjavaju strože ako postoje prijašnji incidenti.

Osim neigranja Osmajić je morao plaćati i kazne. Tako ga je ugriz koštao 15 tisuća funti, a rasizam 21 tisuću.

Preston North EndChampionshipCrveni Karton
