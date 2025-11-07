FREEMAIL
ZLOČESTI DEČKO /

Crnogorski napadač kažnjen jer je rasistički vrijeđao bivšeg igrača Manchester Uniteda

Crnogorski napadač kažnjen jer je rasistički vrijeđao bivšeg igrača Manchester Uniteda
Foto: Greig Bertram/agbphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Ovo je Osmajiću druga duga suspenzija u posljednje dvije sezone — u sezoni 2024./25. dobio je osam utakmica zabrane igranja jer je ugrizao igrača Owena Becka

7.11.2025.
21:41
Sportski.net
Greig Bertram/agbphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Kako javlja BBC, napadač Preston North Enda, Crnogorac Milutin Osmajić, suspendiran je na devet utakmica nakon što je na utakmici između Prestona i Burnleyja odigranoj u veljači optužen za rasističko vrijeđanje veznjaka Burnleyja, Hannibala Mejbriya, bivšeg igrača Manchester Uniteda.

Osim suspenzije od devet utakmica, crnogorski reprezentativac je novčano kažnjen i s 21.000 funti. Osmajić, koji je „snažno odbacio“ i negirao optužbe, bio je optužen od strane Engleskog nogometnog saveza (FA) u ožujku, dok je saslušanje održano u rujnu. FA je nakon saslušanja priopćio da je utvrđeno postojanje prekršaja, jer su korištene uvredljive i/ili pogrdne riječi koje su uključivale upućivanje na boju kože i/ili rasu.

Ovo je Osmajiću druga duga suspenzija u posljednje dvije sezone — u sezoni 2024./25. dobio je osam utakmica zabrane igranja zbog ugriza igrača Blackburn Roversa, Owena Becka, u rujnu 2024. Crnogorski reprezentativac tada je priznao krivnju za nasilno ponašanje i bio novčano kažnjen s 15.000 funti.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia uoči Osijeka: 'Kao i uvijek, pokušat ćemo pružiti najbolji show koji možemo'

