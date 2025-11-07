Crnogorski napadač kažnjen jer je rasistički vrijeđao bivšeg igrača Manchester Uniteda

Kako javlja BBC, napadač Preston North Enda, Crnogorac Milutin Osmajić, suspendiran je na devet utakmica nakon što je na utakmici između Prestona i Burnleyja odigranoj u veljači optužen za rasističko vrijeđanje veznjaka Burnleyja, Hannibala Mejbriya, bivšeg igrača Manchester Uniteda.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Osim suspenzije od devet utakmica, crnogorski reprezentativac je novčano kažnjen i s 21.000 funti. Osmajić, koji je „snažno odbacio“ i negirao optužbe, bio je optužen od strane Engleskog nogometnog saveza (FA) u ožujku, dok je saslušanje održano u rujnu. FA je nakon saslušanja priopćio da je utvrđeno postojanje prekršaja, jer su korištene uvredljive i/ili pogrdne riječi koje su uključivale upućivanje na boju kože i/ili rasu.

Ovo je Osmajiću druga duga suspenzija u posljednje dvije sezone — u sezoni 2024./25. dobio je osam utakmica zabrane igranja zbog ugriza igrača Blackburn Roversa, Owena Becka, u rujnu 2024. Crnogorski reprezentativac tada je priznao krivnju za nasilno ponašanje i bio novčano kažnjen s 15.000 funti.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia uoči Osijeka: 'Kao i uvijek, pokušat ćemo pružiti najbolji show koji možemo'