U SUZAMA /

Ronaldo otkrio zašto nije bio na Jotinom sprovodu: 'Dva su razloga, kritike me ne dodiruju'

Ronaldo otkrio zašto nije bio na Jotinom sprovodu: 'Dva su razloga, kritike me ne dodiruju'
Foto: Bradley Collyer/pa Images/profimedia

Ronaldo je sada Peirceu Morganu otkrio dva razloga zbog kojih nije bio na sprovodu

6.11.2025.
15:51
Sportski.net
Bradley Collyer/pa Images/profimedia
Diogo Jota tragično je preminuo u automobilskoj nesreći zajedno sa svojim bratom u srpnju ove godine. Bio je to događaj koji je potresao svijet nogometa.

Mučne scene stizale su i s velikog sprovoda portugalskog nogometaša, a na njemu nije bilo kapetana reprezentacije Cristiana Ronalda. Ronaldo je sada Piersu Morganu otkrio dva razloga zbog kojih nije bio na sprovodu. 

"Dvije su stvari u pitanju. Ljudi me puno kritiziraju. Kao što rekoh, nije me briga za to, jer kada osjećaš da ti je savjest mirna, slobodna, ne moraš se brinuti o tome što ljudi govore. Ali jedna od stvari koju ne radim jest da nakon što mi je otac umro, više nikada nisam bio na groblju", otkrio je prvi razlog Ronaldo.

Sve o Cristianu Ronaldu čitajte na portalu Net.hr.

"I drugo... znate moju reputaciju, gdje god idem, to je cirkus. Zato nisam išao, da jesam, sva bi pažnja bila na meni, a ja ne želim takvu pažnju", rekao je legendarni Portugalac. 

"Ljudi me mogu nastaviti kritizirati... Osjećao sam se dobro sa svojom odlukom. Ne moram biti u prvom redu da bi me ljudi vidjeli... Planiram stvari, razmišljam o njegovoj obitelji, ne moram biti na kamerama da bi ljudi vidjeli što radim. Radim to iza kulisa, prijatelju", zaključio je Cristiano. 

