Rijeka gostuje kod policajaca: Ispisali su povijest, a identitet duguju engleskom trećeligašu

Hrvatski nogometni prvak Rijeka u Gibraltaru lovi važne bodove u borbi za plasman u nokaut fazu Konferencijske lige. Riječani će na Victorija Stadiumu gdje igraju svi gibraltarski klubovi tražiti tri boda protiv polu-profesionalne, ali nimalo nekvalitetne ekipe zanimljive priče.

Naime, Lincoln Red Imps osnovan je 1976. pod imenom Blue Batons (Plave palice) jer su ga osnovali policajci. Ako vas ime Lincoln vuče na engleski grad i trećeligaša Lincoln City, to nije slučajno. Naime, 1976. engleski klub Lincoln City, točnije vodstvo kluba, koje je poznavalo osnivača Blue Batonsa, Charlesa Heada, odlučilo je sponzorirati novonastali klub pa se tako Blue Batons preimenovao u Lincoln Red Imps.

Ime Red Imps također je vezano uz engleskog imenjaka. Naime, Imps je nadimak Lincoln Cityja zbog Lincoln Impa. Riječ je o vražićku uklesanom u katedralu u Lincolnu. Potječe još od 13. stoljeća i vezan je za narodne priče o vragu koji se od vjetra skrivao unutar katedrale.

Ispisali su povijest gibraltarskog nogometa

Lincoln Red Impsi 28 su puta osvajali gibraltarsko prvenstvo. Iako se smatraju profesionalnim timom, nekoliko njihovih igrača ima poslove izvan nogometa, od carinika do policajaca. Najpoznatiju europsku pobjedu ostvarili su 2016. kada su u kvalifikacijama za Ligu prvaka pobijedili Celtic. Ipak, u Škotskoj je Celtic okrenuo rezultat pobjedom 3:0.

Pet godina kasnije, 2021. postali su prvi gibraltarski klub u skupinama europskih natjecanja kada su izborili nastup u prvoj sezoni Konferencijske lige. U skupini F izgubili su svih šest utakmica od Kopenhagena, PAOK-a i Slovan Bratislave te završili s minus 15 gol-razlikom, ali to je ipak bio monumentalni uspjeh za klub.

Ove sezone već su ostvarili neke velike skalpove. U prvoj rundi kvalifikacija za Ligu prvaka s 4:2 su izbacili farski Vikingur. Nakon toga su ispali od Zvezde, ali na svom su terenu izgubili tek 1:0. Poseban alarm Rijeci treba biti dvomeč s Noahom. Armenci koji su pobijedili Rijeku, ispali su od Lincolna na jedanaesterce. Gibraltarci su tako osigurali Konferencijsku ligu.

U prvom kolu su teško poraženi od Zrinjskog 5:0 u Mostaru, ali su prije dva tjedna pobijedili favorizirani Lech iz Poznana 2:1. Daleko od toga da se protiv njih bodovi upisuju u na aerodromu.

