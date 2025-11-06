Legendarnom vrataru idol je bio čuveni Hajdukov fantazist: 'Ma kakvi Maradona i Zico, biram njega'

Gianluigi Buffon, jedan od najboljih vratara svih vremena u jednom je podcastu izjavio rečenicu koja će odjeknuti u Splitu, ali i šire. Naime, za svog uzora izabrao je legendarnog Blaža Sliškovića Baku.

Buffon je razgovarao u podacstu Viva il Futbol o svojoj ljubavi prema Pescari i objašnjavao kako je do te ljubavi došlo. "Sjećam se da je Pescara morala u Serie C jer su ispali, Palermo je potom dobio zabranu igranja, a Pescara je vraćena u ligu. Počela mi se sviđati ova momčad, imali su 12 igrača na trening kampu dok su ostali imali 18 ili 19 godina. Volio sam navijati za momčad koja je rođena u teškoćama", kazao je legendarni Gigi.

"Sjećam se Rebonata, Gatte na golu, Rocca, Gasperinija, Gaudenzija, Bosca koji je zabijao puno golova kao bek. Ta momčad me oduševila od samog početka, ušli su u Serie A s Galeoneom koji je igrao šampanjski nogomet", rekao je Buffon pa otkrio kako mu je Baka bio idol.

"Moram reći da sam ih otišao vidjeti na njihovom trening kampu, u Trentinu, i vidio sam svog prvog idola kao mladić: Sliškovića. Nogometni genij. Da sam birao između Sliškovića, Maradone i Zica, izabrao bih Sliškovića. Tu se rodila moja strast prema Pescari, to je bila momčad za koju sam navijao", kazao je legendarni vratar.

