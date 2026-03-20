Cristiano Ronaldo nije se našao na popisu Portugala

Izbornik Roberto Martinez izostavio je najboljeg strijelca portugalske reprezentacije svih vremena, Cristiana Ronalda, s popisa za prijateljske utakmice koje će poslužiti kao priprema za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Ronaldo će propustiti pripremne utakmice zbog ozljede desne zadnje lože koju je kapetan Portugala zadobio 28. veljače igrajući za svoj klub Al Nass. Napadač će tako propustiti utakmice protiv Meksika 28. ožujka i SAD-a 31. ožujka..

Izbornik Portugala Roberto Martinez umirio je Ronaldove obožavatelje, poručivši kako njegov nastup na Svjetskom prvenstvu nije ugrožen.

"Ne, nije u opasnosti. Riječ je o lakšoj ozljedi mišića i vjerujemo da će se vratiti za tjedan ili dva. Sve što je Cristiano fizički postigao ove sezone pokazuje da je u sjajnoj formi," rekao je Martinez.

Portugalac je za svoju postigao 143 pogotka u 226 utakmica.

