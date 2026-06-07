Lana Biželj i Luka Majcen uplovili u bračne vode: Fotografije sa spokojnog otoka su božanstvene

Nekadašnja novinarka i influencerica Lana Biželj (35) te slovenski nogometaš Luka Majcen (36), koji je posljednjih godina profesionalnu karijeru gradio izvan Europe, za svoje su vjenčanje odabrali jednu od najposebnijih lokacija na hrvatskoj obali. Obonjan, otok poznat po svojoj izoliranosti, prirodnim ljepotama i ekskluzivnom konceptu boravka, poslužio je kao kulisa višednevne proslave osmišljene oko zajedništva, druženja i stvaranja uspomena, a ne isključivo oko same ceremonije.

Foto: Domagoj Karacic

Fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama otkrivaju promišljeno osmišljen koncept u kojem dominiraju prirodni elementi, mediteranski krajolik i nenametljiva elegancija. Upravo je zato ovo vjenčanje privuklo pozornost javnosti – ne zbog raskoši ili spektakularnih detalja, nego zbog dojma skladnosti između lokacije, estetike i priče koju mladenci žele ispričati.

Foto: Domagoj Karacic

Foto: Domagoj Karacic

Na jednoj od najupečatljivijih fotografija Lana i Luka poziraju u predvečerje, okruženi borovima i pogledom na more. Njezin minimalistički bridal look i Lukin klasični bijeli smoking savršeno se uklapaju u atmosferu otočnog ambijenta, potvrđujući trend sve popularnijeg „quiet luxury“ pristupa koji posljednjih godina obilježava svjetsku svadbenu industriju.

Foto: Domagoj Karacic

Trodnevno vjenčanje

No iza estetike krije se i osobna priča. Veza Lane Biželj i Luke Majcena razvijala se kroz godine provedene između različitih država, poslovnih obveza i čestih putovanja. Upravo zbog toga odluka da svoje vjenčanje organiziraju kao trodnevno okupljanje najbližih prijatelja i članova obitelji dobiva dodatnu simboliku. Umjesto jednodnevnog događaja, mladenci su željeli stvoriti prostor za susrete, razgovore i zajedničko iskustvo koje će nadživjeti samu ceremoniju.

Foto: Domagoj Karacic

Odabir Obonjana pritom nije slučajan. Posljednjih godina ovakve destinacije postaju sve traženije među parovima koji žele pobjeći od klasičnih svadbenih formata i gostima ponuditi cjelovito iskustvo. Spoj prirode, privatnosti i ekskluzivnosti omogućuje stvaranje atmosfere u kojoj su upravo ljudi i njihovi odnosi u prvom planu.

Foto: Domagoj Karacic

U tom smislu, vjenčanje Lane Biželj i Luke Majcena nije samo još jedno poznato hrvatsko vjenčanje ovog ljeta. Ono odražava širi trend suvremenih proslava koje naglasak stavljaju na autentičnost, iskustvo i osobnu priču, pokazujući da najuspješnije ceremonije danas nisu nužno one najveće, već one koje najvjernije predstavljaju ljude koji ih organiziraju.

Foto: Domagoj Karacic