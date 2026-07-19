[KVIZ] Koliko stvari znaš o egzotičnim biljkama iz tropskih krajeva? Pokušaj imati sve točne odgovore

Egzotični cvjetovi, bujno lišće, prilagodbe koje oduzimaju dah... Svijet biljaka priča je o prirodi, evoluciji i čaroliji koju u naše domove i vrtove donose najljepše tropske vrste. One su ukrasi koji pročišćavaju zrak, plodovi koji nas hrane i fascinantni organizmi koji su oblikovali ekosustave. No, koliko dobro poznajete njihova imena, nevjerojatne karakteristike i tajne iz svijeta botanike?