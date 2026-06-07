[KVIZ] Ako ti je znanje geografije u malom prstu, okušaj se na pitanjima s prošlogodišnjih matura

Možda se s nostalgijom sjećate srednjoškolskih dana ili se baš sada pripremate za polaganje državne mature. Kako bismo testirali vaše znanje, pripremili smo izazovni kviz s pitanjima inspiriranim zadacima s prijašnjih ispita mature. Mislite li da znate sve o tektonskim pločama, klimatskim zonama, demografskim kretanjima i gospodarskim značajkama Hrvatske i svijeta?