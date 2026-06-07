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ZAHTJEVAN ZADATAK /

[KVIZ] Ako ti je znanje geografije u malom prstu, okušaj se na pitanjima s prošlogodišnjih matura

[KVIZ] Ako ti je znanje geografije u malom prstu, okušaj se na pitanjima s prošlogodišnjih matura
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Koja je glavna sila koja uzrokuje morske mijene (plimu i oseku)?

7.6.2026.
11:43
Webcafe.hr
Goran Stanzl/PIXSELL
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Možda se s nostalgijom sjećate srednjoškolskih dana ili se baš sada pripremate za polaganje državne mature. Kako bismo testirali vaše znanje, pripremili smo izazovni kviz s pitanjima inspiriranim zadacima s prijašnjih ispita mature. Mislite li da znate sve o tektonskim pločama, klimatskim zonama, demografskim kretanjima i gospodarskim značajkama Hrvatske i svijeta?

KvizKvizoviKviz ZnanjaGeografijaMaturaGeografija Kviz
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