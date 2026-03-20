Transfermarkt ažurirao vrijednost igrača: Pogledajte na koliko je sada procijenjen Vušković

Poznata stranica koja se bavi procjenom vrijednosti igrača, Transfermarkt, ažurirala je svoje procjene za Bundesligu.

Među igračima koji su dobili novu "cijenu" našao se i mladi hrvatski reprezentativac te jedan od najvećih svjetskih talenata, Luka Vušković, koji je skočio sa četrdeset na šezdeset milijuna eura. Ovom promjenom Vušković je postao 16. najskuplji branič na svijetu i drugi najvrijedniji branič među tinejdžerima. Ako uzmemo u obzir samo igrače do 19 godina, Vušković je šesti najvrijedniji na svijetu. U Bundesligi je naš stoper osmi najvrijedniji igrač.

Dodajemo da su, osim Vuškovića, rast doživjeli i Josip Stanišić, koji sada vrijedi 35 milijuna eura (umjesto 32), te Igor Matanović, čija je vrijednost porasla na 10 milijuna eura umjesto sedam. Lovri Majeru je pak, uslijed loše forme Wolfsburga, procijenjena vrijednost pala s 15 na deset milijuna eura.

