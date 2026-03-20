Dalić zabrinuo naciju: 'Idemo kod Pepa na razgovor, Gvardiol je nezamjenjiv, ali bit će na knap...'

Hrvatsku reprezentaciju uskoro očekuje američka turneja tijekom koje će odigrati dvije prijateljske utakmice. Prvi susret protiv Kolumbije na rasporedu je u noći s 26. na 27. ožujka, dok će nekoliko dana kasnije, u noći s 31. ožujka na 1. travnja, snage odmjeriti s Brazilom. Izbornik Zlatko Dalić utakmice je najavio na konferenciji za medije.

Tko će igrati na lijevom beku?

"Čekaju nas dvije teške utakmice, dva velika testa. Malo nam je problem s kadrom, pogotovo s lijevim bokom, nadamo se da će Joško biti u redu i da ćemo s njim riješiti tu situaciju. Razmišljam i o nekim drugim stvarima, da ne potrošimo Stanišića na lijevoj strani u obje utakmice. Rekao sam da neću igrati s petoricom braniča, ali i o tome razmišljam. Imamo takav profil igrača, pa da odigramo barem jednu utakmicu na taj način, tako mislimo riješiti pitanje lijevog beka, pogotovo protiv Kolumbije. Na desnom boku su Smolčić, Jakić, ali i Marco Pašalić ako ćemo trebati igrati s trojicom otraga. Lijevo su Stanišić, Perišić, a može i Jakić, ali to nije idealno rješenje."

Planirate li koristiti Vuškovića u obje utakmice?

"Ostaje u obje utakmice, želim ga vidjeti u punom pogonu. Zanima me u formaciji s četvoricom braniča, kao desni stoper, iako u klubu igra s trojicom u obrani. Luka igra sjajno u klubu i dostigao je nivo A reprezentacije, tako da ostaje s nama."

Livaković opet brani Dinamu?

"Sjajno je da se vratio i da brani. Nikad nije izgubio status prvog vratara i sad je došao na poziciju da brani i da je u formi. To nam je jako važno."

Kakva je situacija s pomoćnicima u stožeru?

"O tome se puno razgovara. Zasmetalo me što je netko napisao da je Vida odbio reprezentaciju. To nije točno, neće nitko odbiti reprezentaciju. Vida nastavlja dalje, želim ga zaštititi, on je legenda reprezentacije i to on ne bi nikada napravio. Molim vas da pripazite na to jer to šteti svima nama. To nije moto ove reprezentacije. Razmišljamo o tim stvarima, nismo se još ništa dogovorili ni s kim. Nećemo ništa siliti ili forsirati, ali ako se otvori, htio bih da svi ti Vatreni iz 2018. dođu u reprezentaciju ili Savez jer to zaslužuju. Bio bih sretan da netko od njih bude s nama, a ako ne nađemo optimalno rješenje, onda ostajemo s ovakvim stožerom"

Na čemu je fokus u ovim utakmicama?

"Dvije teške utakmice. Kolumbija ima puno brzih i sjajnih igrača, veliki test za nas. Nastavljamo praksu jakih utakmica, ali dobit ćemo prave odgovore na to u kakvom smo stanju i što moramo popraviti. Nastojat ću da svi igrači dobiju minutažu, ali protiv Kolumbije će morati biti dobra povratna trka. Imaju sjajne igrače. To je priprema i za Ganu kasnije.

Brazil? Najveći favorit Svjetskog prvenstva. Fantastična reprezentacija, dobar test, možda slična utakmica kao što će biti s Engleskom, gdje će protivnik imati veći posjed. Trebat će nam puno koncentracije, sjajne i energije, ali mislim da je to bolje nego da smo odabrali lakše protivinke."

Kakve su šanse da Dion Drena Beljo putuje na Svjetsko prvenstvo?

"Kao i kod svih drugih pet napadača. Pratimo ga, nismo ga izgubili iz vida. Kada govorimo o napadačima, vrtimo se oko četiri ili pet igrača. Budimir je neupitan, kada sam vidio kakav status ima u Osasuni, sve je jasno. Kramarić nas vuče osam godina, uvijek rješava situacije, bio sam kod njega prije par dana, vidio sam koliko i njega cijene. Matanović se vratio u formu, igra dobro i jučer je zabio. Musa je zabio tri gola u MLS-u sada... To su ti igrači, a tu su i Beljo, i Kovačević, koje pratimo, a izabrat ćemo najbolje za nas. Sve je otvoreno i šanse su svima iste. Ivanović je isto zabio i on se vraća u formu. Petković je ozlijeđen, šteta, žao mi je zbog njega, razgovarali smo neki dan. Ima vremena dva mjeseca da se nametne do SP-a."

Kako komentirate cijene za SP u Americi, još je skuplje nego u Kataru?

"To je problem, daleko je, skupo, ali bit će Hrvata jako puno. Oni prate reprezentaciju svugdje, pogotovo tamošnja dijaspora. Očekujem podršku naših ljudi."

Vezni red?

"Vesele me što dolaze mlađe igrači, Sučić, Baturina... Ali nama Mateo jako treba, u dogovoru s nama ostat će trenirati u Cityju, to mu je sad korisnije nego da je s nama. Vjerujem da će ubrzo početi igrati. Jedva čekam da se vrati. Baturina je kliknuo u glavi i opet se izborio za velike stvari, to me veseli.

Luka Sučić je imao ozljedu, trener ga sad hvali. Lovro Majer nažalost opet ne igra, novi trener... Moro igra jako dobro u Bologni na toj poziciji zadnjeg veznog koja nama treba. Pa Petar Sučić u Interu. Sad je slika onakva kakvu sam priželjkivao, vratili su se, moćni su, imaju kvalitetu. A da ne zaboravim Luku, uz njega će naš vezni red sigurno biti kvalitetan i dostojni svojih prethodnika."

Koliki su izgledi da Gvardiol bude spreman za SP?

"Nakon ove turneje idemo u Manchester razgovarati s trenerom da provjerimo situaciju. Joško nam je vrlo bitan, tu nema dileme i ta pozicija, njegova energija i moć... On će biti "knap", ali ćemo otići u Manchester i pokušati dobiti odgovore od trenera kakav je plan. Ne možemo na to utjecati i ne želimo. Vjerujem da će biti u redu, u kakvom god stanju da dođe će nam biti bitan. Ako ništa ne odigra u klubu dotad, imat ćemo dvije prijateljske utakmice da ga pripremimo. Nadam se i vjerujem da će biti u redu."

Popis hrvatskih reprezentativaca

Golmani: Dominik Livaković (Dinamo), Ivor Pandur (Hull City), Karlo Letica (Lausanne-Sport)

Obrana: Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Kristijan Jakić (Augsburg), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV), Ivan Smolčić (Como)

Vezni red: Luka Modrić (Milan), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Napad: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg)

Pretpozivi: Bruno Petković (Kocaelispor), Mislav Oršić (Pafos), Franjo Ivanović (Benfica), Domagoj Bradarić (Hellas Verona), Toma Bašić (Lazio), Dion Drena Beljo (Dinamo), Franko Kovačević (Ferencváros), Luka Stojković (Dinamo)

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić objavio popis, a sve je iznenadio broj pretpoziva: Ima tu iznenađujućih imena