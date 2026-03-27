JEDANAESTERCI PRESUDILI /

Velški izbornik razočarano o vječnoj temi nakon poraza od BiH: 'Zbunjuje me to'

Foto: Kian Abdullah/Huw Evans/Shutterstock Editorial/Profimedia

Zanimljivo je bilo poslušati što o jedanaestercima misli velški izbornik Craig Bellamy

27.3.2026.
13:51
Sportski.net
Kian Abdullah/Huw Evans/Shutterstock Editorial/Profimedia
Bosna i Hercegovina je nakon raspucavanja s bijele točke izbacila Wales i plasirala se u finale doigravanja za Svjetsko prvenstvo 2026. gdje igrače BiH čeka Italija u Zenici. 

Utakmica je završila 1:1 nakon 120 minuta. Ermedin Demirović je promašio prvi jedanaesterac u raspucavanju, ali onda su sva četiri bh izvođača bila uspješna dok su za Wales promašili Brennan Johnson i Neco Williams. Zanimljivo je bilo poslušati što o jedanaestercima misli velški izbornik Craig Bellamy

"Vježbali smo penale. Napravili smo svu moguću pripremu o tome, cijeli tjedan smo to radili tako da nismo mogli napraviti ništa više s penalima jer penali nisu sreća. Ne vjerujem u to. Morate biti spremni, morate ih uvježbavati svaki dan na treningu, čak je i analiza penala prošla jako dobro, prošli smo kroz to. To me još više zbunjuje. A kad su promašili prvi, pomislio sam 'da, za ovo smo bili spremni'. Ali nije bilo tako", objasnio je Bellamy. 

Velška Nogometna ReprezentacijaBosna I HercegovinaCraig BellamyJedanaesterciSvjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
