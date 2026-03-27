Velški izbornik razočarano o vječnoj temi nakon poraza od BiH: 'Zbunjuje me to'

Bosna i Hercegovina je nakon raspucavanja s bijele točke izbacila Wales i plasirala se u finale doigravanja za Svjetsko prvenstvo 2026. gdje igrače BiH čeka Italija u Zenici.

Utakmica je završila 1:1 nakon 120 minuta. Ermedin Demirović je promašio prvi jedanaesterac u raspucavanju, ali onda su sva četiri bh izvođača bila uspješna dok su za Wales promašili Brennan Johnson i Neco Williams. Zanimljivo je bilo poslušati što o jedanaestercima misli velški izbornik Craig Bellamy.

"Vježbali smo penale. Napravili smo svu moguću pripremu o tome, cijeli tjedan smo to radili tako da nismo mogli napraviti ništa više s penalima jer penali nisu sreća. Ne vjerujem u to. Morate biti spremni, morate ih uvježbavati svaki dan na treningu, čak je i analiza penala prošla jako dobro, prošli smo kroz to. To me još više zbunjuje. A kad su promašili prvi, pomislio sam 'da, za ovo smo bili spremni'. Ali nije bilo tako", objasnio je Bellamy.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je nogometaš otkrio atletiku: Novo lice trči brže nego itko u Hrvatskoj