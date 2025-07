Njima se isplatio nastup: Pogledajte vrtoglavu cifru koju je Chelsea zaradio plasmanom u finale

Chelsea je u utorak navečer s 2:0 svladao brazilski Fluminense i plasirao se u finale Svjetskog klupskog prvenstva. Tamo će ih čekati bolji iz ogleda PSG-a i Real Madrida.

Oba pogotka za Plavce je zabilo novo pojačanje, Joao Pedro, bivši igrač upravo Fluminensea, koji je prije samo nekoliko dana stigao iz Brightona i odmah donio veliki uspjeh svojoj novoj ekipi. Chelsea je plasmanom u finale već na ovome prvenstvu zaradio 80 milijuna funti. Time je već isplaćen transfer brazilskog napadača koji je iznosio 55 milijuna funti. Pobjedom u finalu, Chelsea bi zaradio još sedam milijuna funti.

🔵💸 Chelsea have now earned fee close to £80m thanks to their FIFA Club World Cup performances, qualifying for the final.



Excellent job by Enzo Maresca with UCL return, Conference League trophy and also perfect Club World Cup so far. pic.twitter.com/zEgygp2zzf