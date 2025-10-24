Dinamo trlja ruke jer će brojati milijune: Dragulj ušao u birano društvo najmlađih strijelaca

Dinamo je na gostovanju u Malmöu "izvukao" bod u posljednjim sekundama utakmice. Iako je Dinamo bio bolji cijelu utakmicu i imao terensku premoć, nije stvorio puno prilika za pogodak.

U posljednjim minutama Dinamo je igrao svoj najopasniji nogomet koji su donijele zamjene koje su i kreirale pogodak. Odličan potez Bakrara, vrhunski pas Stojkovića u prostor za Alžirca koji odličnom završnicom prebacuje Olsena. Pogodak je potvrdio Cardoso Varela, iako bi lopta vrlo vjerojatno završila u mreži.

Ne možemo zamjeriti Vareli, dečku od 16 godina što ga je tako ponijelo i što je žarko želio postići pogodak. Odigrao je odličnu dionicu nakon ulaska i postao tek četvrti 16-godišnjak koji je zabio gol u europskim natjecanjima.

🚨🇵🇹 Dinamo Zagreb talent Cardoso Varela becomes the fourth 16-year-old to score in a European competition.



Key goal to win a point for Dinamo vs Malmö… as Barcelona keep following him for 2026. 🔵🔴👀 pic.twitter.com/SboAAdml4D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2025

Trojica prije njega su bili Romelu Lukaku koji je s 16 godina i 218 dana zabio za Anderlecht protiv Ajaxa u Europskoj ligi 2009. godine. Iker Muniain s 16 godina i 272 dana iste sezone zabio je za Bilbao protiv Austrije iz Beča. Prošle sezone Jorthy Mokio je s 16 godina i 350 dana zabio za Ajax protiv Uniona SG.

Cardosu Vareli je 16 godina i 359 dana i protiv Malmöa je dokazao da je spreman igrati na najvišoj razini. Dinamo bi u budućnosti mogao na njemu zaraditi rekordnu cifru.

