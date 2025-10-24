Švedski mediji ne mogu vjerovati što im se dogodilo: 'Ovo je kao poraz'

Nogometaši Dinama odigrali su 1:1 protiv Malmöa u trećem kolu Europske lige, a švedski su mediji nakon susreta istaknuli kako domaća momčad može žaliti za propuštenom prilikom. Malmö je imao vodstvo gotovo cijeli susret, ali ga je u samoj završnici ispustio i ostao bez prve pobjede u skupini.

Portal Omni donosi naslov “Kao poraz”, naglašavajući da je Malmö bio na korak do trijumfa, no Dinamo je izjednačio u posljednjim trenucima utakmice. Šveđane je u vodstvo doveo Oscar Lewicki pogotkom glavom u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, dok je za Modre u završnici zabio Cardoso Varela, nakon asistencije Monsefa Bakrara.

“Dinamo je preživio Malmöev pritisak i kaznio ih u samom finišu”, piše Sweden Herald, dodajući kako su Zagrepčani imali veći posjed lopte i stvarali više prilika, iako je domaćin bio čvrst u obrani.

Kapetan Malmöa Oscar Lewicki nije skrivao razočaranje nakon utakmice. “Osjeća se kao poraz. Igrali smo jako dobro gotovo cijelo vrijeme, a onda primimo gol u zadnjim sekundama – to jako boli”, prenosi Omni.

Slično je reagirao i Sead Hakšabanović, koji je istaknuo da je Malmö “zaslužio pobjedu, bez obzira na to što se povukao u završnici susreta”.

Švedski komentatori podsjećaju da je Dinamo poznat po borbenosti i utakmicama koje rješava u samoj završnici. “Vidjelo se iskustvo hrvatskog prvaka – čak i kada ne igraju u najboljoj formi, Modri ostaju opasni do posljednje sekunde”, zaključuje Sweden Herald.

Nakon tri odigrana kola Malmö još uvijek čeka prvu pobjedu u skupini i nalazi se na dnu ljestvice, dok Dinamo ovim remijem ostaje u dobroj poziciji u borbi za prolazak u nokaut-fazu Europske lige.

