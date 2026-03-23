FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA OZLJEDA /

Ancelotti krpa Brazil za Hrvatsku: Ostao bez još jednog od najpoznatijih igrača

Ancelotti krpa Brazil za Hrvatsku: Ostao bez još jednog od najpoznatijih igrača
×
Foto: Andre Paes/Alamy/Profimedia

'Pretragama je potvrđeno da nije sposoban igrati u utakmicama tijekom ovog reprezentativnog ciklusa'

23.3.2026.
17:45
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Branič londonskog Arsenala, 28-godišnji Brazilac Gabriel Magalhaes, zbog ozljede koljena neće biti u sastavu brazilske nogometne reprezentacije tijekom prijateljskih utakmica krajem ožujka, u kojima će izabranici Carla Ancelottija igrati protiv Hrvatske i Francuske.

Gabriel je u nedjelju odigrao cijelu utakmicu finala engleskog Liga kupa na Wembleyju, u kojoj su "Topnici" poraženi s 2-0 od Manchester Cityja, ali se nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama neće se pojaviti na reprezentativnom okupljanju za dvoboje protiv reprezentacija Francuske (26. ožujka na stadionu Gillette u Foxboroughu) i Hrvatske (31. ožujka na Camping World stadionu u Orlandu).

O tome je Brazilski nogometni savez izdao u ponedjeljak službeno priopćenje:

"Nakon utakmice... sportaš se žalio na bol u desnom koljenu. Pretragama je potvrđeno da Gabriel Magalhaes nije sposoban igrati u utakmicama tijekom ovog reprezentativnog ciklusa."

Iz Brazilskog nogometnog saveza su napomenuli i da izbornik Ancelotti neće pozvati zamjenskog igrača.

Brazilska Nogometna ReprezentacijaGabriel MagalhaesCarlo Ancelotti
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike