Poznati stručnjak uoči Europe: 'Dinamo je u idealnoj situaciji, a Kovačević mora paziti na jedno'

Danas na svom Maksimiru, nogometaši Dinama kreću u svoj europski put. Protivnik će im biti turski velikan Fenerbahče, a Modri se nadaju ponoviti sjajan rezultat od posljednjeg puta kada je Fener gostovao u Zagrebu. Bilo je to prije sedam godina, a domaćini su tada slavili s čak 4:1.

Mjesec dana nakon te utakmice, Branko Karačić sjeo je na klupu Varaždina, a danas smo ga nazvali kako bi za Net.hr najavio dvoboj Dinama i Fenerbahčea. Europski put Modri počinju protiv velikana u krizi i nadaju se nastaviti dobru sezonu i nakon pobjede u derbiju upisati europsku pobjedu.

"U ovom trenutku, ovo je idealna situacija za Dinamo", počinje Karačić. "Čini mi se da je Dinamo pun samopouzdanja nakon ove utakmice protiv Hajduka, bez obzira na to što nije bila super kvalitetna. Međutim, svaka pobjeda u tako velikom rivalitetu, kao što je ta utakmica bila, sigurno daje jedno veliko samopouzdanje, a plus toga što je Fenerbahče očito u velikim problemima s odlaskom Mourinha i velike fluktuacije igrača. Novi trener, novi zahtjevi i mislim da je ovo idealan trenutak za Dinamo da u zadnje vrijeme neprepoznatljivi Fenerbahče na neki način pobijedi", rekao je optimistično Karačić.

Gostovanje u Splitu nikada nije lako, a vrlo brzo ekipa se morala okrenuti teškoj europskoj utakmici, koliko je to zahtjevno?

"Mislim da za Dinamo to nije problem jer imaju širok roster kvalitetnih igrača i nakon ovakvog velikog trošenja na Poljudu ne mislim samo tjelesno, nego i emocionalno, mislim da imaju tri dana dovoljno da se regeneriraju i da spremno dočekuju vrlo bitnu utakmicu koja je bitna za Dinamo da dobiju još jedno veće samopouzdanje i rekao bih da jednim laganim putem dođu do uspjeha protiv Fenerbahčea", nastavio je Karačić.

Kakav je njegov dojam dosadašnjeg Dinama koji je ostvario solidan bodovni saldo, ali s toplo-hladnim predstavama?

"Vrlo teško je u ovom kratkom periodu uštimati tako velik broj igrača. Sigurno da Dinamo ima mogućnosti za kvalitetniju igru u svih 90 minuta. Poznato je da je veliki broj utakmica jedno poluvrijeme igrao izvanredno, a drugo nije. I to je sigurno jedan veliki zadatak za Marija Kovačevića da to produži na 90 minuta. Dinamo ima veliki broj kvalitetnih igrača i to je sigurno kako je to s jedne strane dobra komponenta za Marija Kovačevića.

Međutim, kako prvenstvo i ove europske utakmice budu odlazile, vrlo bitan je segment da igrači budu zadovoljni i da svi dobiju šansu. Sigurno da je to jedan problem za Marija Kovačevića i rekao bih za svakoga trenera", secirao je stanje vinkovački stručnjak.

Ismael Bennacer nedostupan je za europske utakmice, hoće li on možda mijenjati Mišića u HNL-u ili će obojica biti na terenu?

"To je vrlo teško meni komentirati. Poznato je da je Josip Mišić vrlo kvalitetan, vrlo bitan. Rekao bih najbitnije igraču u kompoziciji Dinama. Pogotovo u Hrvatskoj ligi. Možda u pojedinim utakmicama Mišić biti i odmoran. Rekao bih da se regenerira da se odmori zbog europskih utakmica, jer Bennacer nije dostupan za europske utakmice i to je sigurno jedan složen zadatak za Marija Kovačevića, ali vjerujem da će na obostrano zadovoljstvo sve to ispasti na kraju dobro", kazao je Branko Karačić.

Što bi zadovoljilo struku i navijače u Zagrebu, prolazak u drugi krug i europsko proljeće?

"To je sigurno jedan cilj. Dinamo u zadnjih petnaestak-dvadeset godina ima izvanredne rezultate u Europi u europskim natjecanjima. Mislim da se on mora postaviti kao favorit u ligaškoj fazi i smatram da apsolutno veliki uspjeh bi bio prolazak u eliminacijsku fazu i jedan neuspjeh ako ne prođu dalje", zaključio je trener s gotovo 100 utakmica u HNL-u.

