Poznat sastav Fenerbahčea za utakmicu na Maksimiru: Hoće li s ovim snagama napasti Dinamo?

Danas na svom Maksimiru, nogometaši Dinama kreću u svoj europski put. Protivnik će im biti turski velikan Fenerbahče, a Modri se nadaju ponoviti sjajan rezultat od posljednjeg puta kada je Fener gostovao u Zagrebu. Bilo je to prije sedam godina, a domaćini su tada slavili s čak 4:1.

Situacija je danas nešto drugačija, Fener nije bajno krenuo u sezonu i već su promijenili trenera (Josea Mourinha zamijenio je Domenico Tedesco), no riječ je o vrlo snažnoj momčadi. Fenerbahče posljednjih godina puno ulaže s ciljem da vrati naslov turskog prvaka u svoje vitrine nakon 11 godina, a to se itekako vidi na momčadi. Na Maksimiru će biti oslabljeni neigranjem Brazilca Andersona Talisce koji je suspendiran te Kolumbijca Jhona Durana koji je ozlijeđen.

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Fenerbahče od 21.00 pratite na portalu Net.hr.

Talisca je glavni pokretač momčadi u napadačkom dijelu i njen najvažniji igrač, dok je Duran najskuplji igrač momčadi po Transfermarktu i sjajni realizator čiji bi se izostanak osjetio u gotovo svakoj momčadi na svijetu. Turski mediji već predviđaju u kojem bi sastavu Fener danas trebao istrčati, a on bi trebao izgledati ovako:

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Foto:

Ederson – Semedo, Škriniar, Oosterwolde, Archie Brown – Ismail, Fred, Asensio, Szymański, Kerem – En Nesyri.

Tako bi jedina napadačka opcija ostao iskusni Marokanac Youseff En-Nesyri za kojeg nema prave zamjene, ali je također dokazani golgeter i velika opasnost za obranu Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Ines se javila s Maksimira nakon posljednjeg treninga Dinama prije dvoboja s Fenerbahčeom