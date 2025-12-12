FREEMAIL
SAD SMO SVE VIDJELI /

Pa ovo je hit! Borussia Dortmund objavila video uz pjesmu s ovih prostora i oduševila internet

Pa ovo je hit! Borussia Dortmund objavila video uz pjesmu s ovih prostora i oduševila internet
Foto: Bsr Agency, Bsr Agency/alamy/profimedia

Ljudi s ovih prostora očito su zavladali društvenim mrežama njemačkih i austrijskih klubova

12.12.2025.
22:28
Sportski.net
Bsr Agency, Bsr Agency/alamy/profimedia
Svašta se može vidjeti u bespućima društvenih mreža, ali ovako nešto nismo očekivali. Borussia Dortmund na svom TikToku objavila je video koji je raspametio cijeli Balkan

Naime, objavili su video pripreme trave na svome Westfalenu. Uz video su stavili popularnu numeru Indire Radić i Alena Islamovića, Lopov. Dio pjesme koji glasi "Znam ja tko si ti" zvuči kao "Znam ja kositi" pa prigodno paše uz video košnje i pripremanja travnjaka. 

 

@bvb

🌱 znam ja kositi…

♬ son original - My Quotify

 

Sve o Bundesligi čitajte na portalu Net.hr.

U nekoliko sati video je lajkan preko sto tisuća puta, a komentari su naravno oduševljeni. "Admin rodom iz Busovače", "Nema nas puno, ali smo dobro raspoređeni", "Cijela Bundesliga je naša", "Indira Radić prelazi u Borussiju Dortmund", samo su neki od urnebesnih komentara. 

Ljudi s ovih prostora očito su zavladali društvenim mrežama njemačkih i austrijskih klubova jer ovdašnju su glazbu već koristili Sturm Graz i Schalke.

POGLEDAJTE VIDEO: FIFA pod teškim optužbama: Zar ovoliko moramo izdvojiti za praćenje reprezentacije?

Borussia DortmundTiktokIndira RadićAlen Islamović
