Pa ovo je hit! Borussia Dortmund objavila video uz pjesmu s ovih prostora i oduševila internet

Svašta se može vidjeti u bespućima društvenih mreža, ali ovako nešto nismo očekivali. Borussia Dortmund na svom TikToku objavila je video koji je raspametio cijeli Balkan.

Naime, objavili su video pripreme trave na svome Westfalenu. Uz video su stavili popularnu numeru Indire Radić i Alena Islamovića, Lopov. Dio pjesme koji glasi "Znam ja tko si ti" zvuči kao "Znam ja kositi" pa prigodno paše uz video košnje i pripremanja travnjaka.

Sve o Bundesligi čitajte na portalu Net.hr.

U nekoliko sati video je lajkan preko sto tisuća puta, a komentari su naravno oduševljeni. "Admin rodom iz Busovače", "Nema nas puno, ali smo dobro raspoređeni", "Cijela Bundesliga je naša", "Indira Radić prelazi u Borussiju Dortmund", samo su neki od urnebesnih komentara.

Ljudi s ovih prostora očito su zavladali društvenim mrežama njemačkih i austrijskih klubova jer ovdašnju su glazbu već koristili Sturm Graz i Schalke.

