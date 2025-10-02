Hrvatski reprezentativac konačno dočekao minutažu, a onda u dvije minute napravio glupost

Borna Sosa dočekao je start od prve minute u dresu Crystal Palacea. U Premier ligi ne dobiva puno prilika, ali zato u Konferencijskoj ligi i Kupu kreće od prve minute.

To neće biti tako u sljedećoj utakmici jer je Borna Sosa uspio dobiti crveni karton. Palace je vodio 2:0 protiv Dynama Kijeva u Lublinu, a hrvatski je reprezentativac dobio dva žuta kartona u razmaku od dvije minute. Prvo je u 74. minuti dobio žuti karton zbog prekršaja, a samo dvije minute kasnije napravio je još jedan i morao ranije pod tuš.

Time si nije učinio usluge jer minute koje je dobivao na kapaljku sada će dobivati još manje.

