Hrvatski reprezentativac konačno dočekao minutažu, a onda u dvije minute napravio glupost
Time si nije učinio usluge jer minute koje je dobivao na kapaljku sada će dobivati još manje
Borna Sosa dočekao je start od prve minute u dresu Crystal Palacea. U Premier ligi ne dobiva puno prilika, ali zato u Konferencijskoj ligi i Kupu kreće od prve minute.
To neće biti tako u sljedećoj utakmici jer je Borna Sosa uspio dobiti crveni karton. Palace je vodio 2:0 protiv Dynama Kijeva u Lublinu, a hrvatski je reprezentativac dobio dva žuta kartona u razmaku od dvije minute. Prvo je u 74. minuti dobio žuti karton zbog prekršaja, a samo dvije minute kasnije napravio je još jedan i morao ranije pod tuš.
⏱️ 74' - Borna Sosa picks up a yellow card for Crystal Palace. 🟨— talkSPORT (@talkSPORT) October 2, 2025
⏱️ 76' - Borna Sosa receives his marching orders after picking up a second yellow with a clumsy challenge. 🟥
Just look at Oliver Glasner's face. 😬 pic.twitter.com/URTwE1HPV1
